El Palau Internacional de les Arts del Circ a Besalú costarà 5 milions d'euros

El president de la fundació cultural que promou el Museu del Circ a Besalú, Genís Matabosch, ahir, va avançar que el projecte denominat Circusland té una previsió de cost valorada en 5 milions d'euros. El 70% d'aquesta inversió serà finançada per la fundació, un 20% per les administracions públiques i un 10 % per inversors privats.

El president de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, va donar les dades en l'acte de presentació als mitjans del projecte Circusland, ahir, a la Sala Gòtica de la Cúria Reial de Besalú. Les va donar al costat de Fina Surina, regidora en funcions de Besalú, del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, i de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.

El president de la Diputació va informar del compromís de finançar el projecte amb 500.000 euros repartits en 2 anys, 2019 i 2020.

Per la seva part, el delegat de la Generalitat va indicar que en els pròxims dies el Departament de Cultura avaluarà la seva aportació. Va concretar que la Generalitat tindrà un compromís ferm en el projecte. Pel que fa a l'Ajuntament de Besalú, tal com va avançar aquest diari, en el seu últim ple va aprovar una aportació de 100.000 euros.

Genís Matabosch va concretar que l'aportació pública serà destinada a la rehabilitació i adequació dels edificis dels Claustres i Can Coro. Va explicar que entre els dies 21 i 22 de maig la fundació va establir un contracte per a la compra de Can Coro a pagar en 4 anys i un altre de lloguer per un termini d'11 anys amb opció de compra per a l'edifici dels Claustres.

També va assenyalar que un cop fet el Circusland no generarà despeses de manteniment. «No serà com altres grans esquelets culturals que un cop fets s'han convertit en una càrrega per a l'administració», va dir. Va recordar el fet que el Festival del Circ Elefant d'Or de Girona, organtizat per la fundació, genera un retorn econòmic d'1.400.000 euros.

Matabosch va indicar que el material de la fundació que estava a Figueres ja està en una nau del polígon industrial de Besalú i que té la intenció d'obrir la primera part del Museu del Circ en el termini d'un any. Igualment, Besalú acollirà les oficines de Circus Arts Foundation.

En aquesta primera fase, el Museu del Circ exposarà entre un 70 i un 80% del fons de Circus Arts Foundation: una de les col·leccions dedicades al circ més importants del món.

Va indicar que la intenció és convertir Besalú en un dels grans pols d'atracció turística del sud d'Europa.