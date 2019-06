Salut augmenta un 16,5% les places de formació especialitzada a Girona

El Departament de Salut augmenta un 16,5% l'oferta de places de formació especialitzada per a l'any vinent a Girona, un increment que supera el 9,6% de mitjana a Catalunya.

D'altra banda, Salut oferirà 1.134 places de Metges Interns Residents (MIR), un 8% més que l'any passat, per a l'examen estatal del 2019.

Així, la Generalitat oferirà 92 places en 7 centres i 36 unitats docents a Girona. Aquests centres són l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona; l'Hospital de Palamós; l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), amb residents al Santa Caterina, de Salt, i a la Xarxa de Salut Mental; i a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), amb places als CAPs de Can Gibert, Montilivi, Taialà, Salt, Sarrià de Ter i Canet de Mar –que també forma part de la regió sanitària de Girona–; l'Hospital de Figueres; l'Atenció Primària dels Serveis Integrats de Salut del Baix Empordà; a més de l'Hospital Sant Jaume, de Calella.



Més medicina familiar i comunitària

El Departament de Salut oferirà per a la convocatòria de l'examen estatal de l'any que ve 1.134 places de Metges Interns Residents (MIR), un 8% més que l'any anterior, amb 83 places més. Se supera per primera vegada l'oferta de places d'abans de la crisi, que va arribar a màxims el 2010, amb 1.077 places.

Les especialitats que més creixen són les de medicina familiar i comunitària, amb un total de 327 places, 35 més que l'oferta del 2018, i la de pediatria, amb 74, 10 més. Els responsables de Salut destaquen que aquesta planificació va lligada a les necessitats futures de model i per convertir la "primària com a veritable eix del sistema de salut", en paraules de la consellera Alba Vergés.

L'oferta de formació sanitària especialitzada, que a part dels metges, inclou infermeres, farmacèutics i psicòlegs i altres professionals com biòlegs, físics i químics, s'incrementa un 9,6%, amb 1.432 places de 54 especialitats.

L'increment del 9,6% de l'oferta de formació sanitària especialitzada, que es concreta en 125 places més, representa una inversió afegida de 6 milions d'euros en els propers cinc anys a partir del que ve.

Són dades que el Departament de Salut ha donat a conèixer aquest dijous en la presentació de l'oferta de places de formació sanitària per a l'any que ve, la més alta que hi ha hagut fins ara. El 2010 havia arribat a ser de 1.288 places de formació sanitària i el 2018 es va superar per primera vegada aquesta oferta, amb 1.307. L'oferta ara presentada va dirigida als graduats que s'examinaran a nivell estatal a principis del 2020 per escollir especialitat. L'oferta inclou MIR (metges), EIR (infermeres), PIR (psicòlegs) i FIR (farmacèutics), així com altres professionals, com biòlegs, físics i químics.