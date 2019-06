Alonso-Cuevillas, el diputat gironí amb més patrimoni

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) és el diputat gironí al Congrés amb més patrimoni: és propietari d'un pis de 80 metres quadrats i una parcel·la de 453 metres quadrats a l'Estartit, un apartament a Barcelona, un despatx també a la capital catalana, dues motos, dos cotxes i una embarcació i un amarrament al port de l'Estartit. També té, a través d'una societat, dos locals comercials a la capital catalana i dues places d'aparcament. Tot i això, també és qui més deutes arrossega, ja que té tres hipoteques de les les quals, sumades, li queden més de 671.000 euros per pagar. Al seu compte corrent hi ha 63.625 euros.

En canvi, el seu company de JxCat, Sergi Miquel, és el diputat gironí que menys patrimoni -i menys deutes- acumula: 30.650 euros al compte corrent i una moto Honda de 125 cc, sense cap hipoteca. El Congrés dels Diputats va fer públiques ahir les declaracions de béns dels diputats escollits en les eleccions del 28-A.

Montse Bassa (ERC) és propietària al 50% d'un habitatge a Girona que va comprar el 1997, però pel qual ja no paga hipoteca. Té dos comptes corrents on suma un total de 18.443 euros, a banda d'un Mercedes Benz i una moto Honda Scooper, també de 125 cc.

El número 2 d'ERC, Joan Margall, té en propietat un habitatge a Girona des de juny de 2006. Al seu compte corrent hi ha 11.500 euros i com a vehicle compta amb un Renault Scenic comprat el 2006. Té pendents de pagar, això sí, 142.947 euros d'una hipoteca concedida el febrer de 2007 per valor de 195.000 euros, i també deu 6.616,84 euros d'un crèdit que li van concedir per valor de 17.284 euros.

La tercera diputada republicana, Laia Cañigueral, és copropietària al 50% d'un pis a Girona que va comprar el 2010. Per adquirir-lo va signar una hipoteca de 225.000 euros, de la qual en té pendents de pagar 178.742. En els dos comptes corrents que té oberts hi ha, en total, 15.806 euros.

Finalment, Marc Lamuà (PSC) és co-propietari amb la seva parella d'un pis i una plaça d'aparcament a Quart. El pis el van comprar el juny de 2015 gràcies a una hipoteca de 165.000 euros, de la qual en té 154.743 pendents de pagar. A més, té una moto Honda Shadow VT de 125 cc i un Suzuki Vitara.