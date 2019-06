Bombers amb causa lliuren 81.494€ a l'Obra Social del Sant Joan de Déu del calendari solidari

Bombers amb causa han lliurat a l'Obra Social de l'hospital Sant Joan de Déu els fons recaptats principalment amb el calendari solidari d'aquest any 2019. Enguany s'han recaptat 81.494 euros, la xifra més alta en tots els anys del projecte.

Els fons es destinaran a finançar programes de recerca en malalties infantils i d'atenció a la infància en risc. L'acte de lliurament es va fer ahir a l'Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Aquesta recaptació és fruit de les aportacions de la venda del calendari solidari (74.012,68 euros), de la Vertical de Montserrat (1.347,71 euros) i de la Cursa de Cercs (5.484 euros). Entre el donatiu també hi ha l'aportació de 420 euros dels treballadors i treballadores de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, provinents d'un premi en el passat sorteig de la Grossa de Nadal.

A l'acte hi van participar representants d'Interior, dels Bombers, de l'ajuntament de Girona així com de l'hospital Joan de Déu de Bareclona. I també va comptar amb la presència de Rosanna Vidal i Eddy Kelele, dos dels fotògrafs que han participat en el calendari solidari d'enguany.

El director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Oriol Bota, va destacar la importància d'aquest projecte que ja porta 8 edicions. Per part de Bombers amb Causa, Tània Penas, cap de parc de Camprodon, va destacar que "des dels més petits als més grans, tots hem aportat el nostre gra de sorra per ajudar a la canalla" que són els autèntics protagonistes d'aquest projecte.

També van ser presents a l'acte diversos infants, la majoria participants del projecte del Calendari Solidari, que van ser rebuts pels Bombers Pallassos que també han fet una petita actuació per cloure l'acte.

Un moment de l'acte de lliurament dels fons recaptats - Marc Martí

Projectes finançats

En total es van lliurar cinc xecs: el primer de 48.000 euros a la beca de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu. S'ha donat al projecte 'Inhibition of the PI3K/Akt pathway in pediatric high grade and diffuse intrinsic pontine gliomas (pHGG/DIPG)' de l'investigador Dr. Ángel Montero Carcaboso. És el coordinador del Grup de Tractament del càncer pediàtric, de l'àrea de recerca de Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament de la Fundació per a la Recerca Sant Joan de Déu. L'objectiu del projecte és el desenvolupament d'estratègies innovadores i translacionals que contribueixin a millorar les teràpies dels tumors sòlids pediàtrics de mal pronòstic. Mitjançant el desenvolupament de models tumorals derivats de pacients, obren un ventall enorme de possibilitats per obtenir dades clínicament rellevants que aconsegueixin tractaments radicalment innovadors i sistemes d'alliberament de fàrmacs.

També, com en l'edició anterior, el calendari Bombers amb causa 2019 incorpora a la infància en risc d'exclusió social finançant, a més, 4 projectes amb els 33.494 euros restants. Per segon any consecutiu es va fer lliurament d'un xec d'11.715€ al projecte Respir CSMIJ de l'hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. El projecte dona suport als infants i joves amb trastorns mentals greus i amb situació de vulnerabilitat, atesos a l'àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil, i a les seves famílies. Els diners es destinaran a finançar estades d'estiu, Nadal, Setmana Santa i altres activitats de lleure, programes d'estimulació musical i d'activitat física regular que milloren la seva qualitat de vida, produint un benestar físic i mental.

El tercer xec, d'un import de 6.480 euros, és pel projecte 'Somriu sóc el teu amic' de l'hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Es tracta d'un projecte de teràpia assistida amb animals. Té com a objectiu millorar les competències emocionals, cognitives, habilitats socials, i hàbits saludables del grup d'infants amb trastorn mental que són atesos al centre mitjançant dinàmiques grupals amb gossos.

El projecte Activitat física amb infants i joves amb problemes de salut mental de l'hospital de dia de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, ha estat el destinatari d'un xec de 1.820 euros. Es tracta de facilitar-los el coneixement de diferents esports i la seva pràctica a través de l'acondicionament d'espais i material. L'esport és molt eficaç en el tractament de la patologia mental, ja que minimitzen els símptomes com la depressió, augmentar l'autoestima, perfeccionar les habilitats socials i personals.

I finalment, es va lliurar un xec per un import de 13.479 euros al programa Reforç escolar per a nens i nenes nouvinguts de la Fundació Bayt Al-Thaqafa al seu centre de Ciutat Vella, Barcelona. El projecte té com objectiu acompanyar socioeducativament a infants en risc d'exclusió social d'origen migrant i propiciar processos de treball per afavorir la integració dels i de les menors migrants en els centres educatius i el seu entorn. Com ha destacat, Daniel Ibarz, "per passar de la cultura de la confrontació i l'autoafirmació a la cultura del diàleg, l'apertura i la cordialitat". Es fan classes de reforç en diferents matèries, reforç de llengua catalana i castellana, reforç en noves tecnologies i també, es fan sortides culturals i d'oci i casal infantil per fomentar les relacions interculturals.

Aquesta ha estat la vuitena edició del calendari solidari. L'Arnau Fabregat, l'Òscar Sánchez i en David Colomé, voluntaris del Cos de Bombers de la Generalitat, van iniciar Bombers amb causa amb la intenció de recaptar fons per a la recerca en malalties infantils. En el transcurs dels anys, el projecte ha acabat implicant fotògrafs, il·lustradors, empreses, mitjans de comunicació i altres cossos de bombers que, de manera altruista, han fet gran el projecte; com el de l'Ajuntament de Barcelona i el del Principat d'Andorra.

En aquestes vuit edicions el projecte solidari ha recaptat ja 434.691 euros.