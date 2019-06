Can Coma de Baix, única opció per a la planta de residus de Sant Jaume

El jutjat Contenciós Administratiu resoldrà si la planta de triatge de residus de la Garrotxa va als terrenys de Can Coma de Baix. Ho va anunciar ahir el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, acompanyat del director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (Sigma), Francesc Canalias. Ambdós van valorar que no queda cap més alternativa que Can Coma de Baix per fer la planta.

Espona va explicar que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha hagut d'abandonar la idea de fer la planta al polígon de Politger per respectar els plans d'ampliació de l'empresa TAVIL. Segons Espona, abans de sorgir el tema de la planta al polígon, havia hagut de convèncer els responsables de l'empresa perquè es quedessin a la comarca i no fessin les naus que tenen al polígon de Politger en una altra comarca.

Va recordar l'existència del Pla Especial Urbanístic aprovat pel Consell el març del 2012 i confirmat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat. Va dir que en els últims 2 anys la manca d'una planta de triatge ha costat uns 800.000 euros als habitants de la Garrotxa i va pronosticar que sense la planta els veïns de la comarca pagaran cada vegada més.

Un altre argument mostrat per Espona és el fet que el Consell disposa d'ajuts per valor de 14 milions d'euros per fer la planta que, si no s'inverteixen, es poden perdre. En aquest sentit, va expressar que confia en una resolució del contenciós per a abans d'un any. Va comptar que, si el veredicte és favorable, els terminis per no perdre els ajuts es poden complir. En cas d'una resolució favorable a Can Coma de Baix, la intenció és poder començar la planta l'any vinent.

El director del Sigma, Francesc Canalies, va exposar que la decisió de posar la planta a Can Coma de Baix no és un caprici, sinó una necessitat. «Abans de decidir-nos vàrem mirar 38 alternatives», va dir.

Canalies va avisar que si no es pot fer la planta a Sant Jaume de Llierca, hauran de dur els residus a la planta de triatge de Lloret de Mar «perquè per llei no es podran entrar residus sense triar a l'abocador», va justificar.

La decisió del Consell és contrària a la voluntat de l'Ajuntament de Sant Jaume, que mai ha acceptat la planta a can Coma de Baix. Ahir, l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Cargol, va preguntar-se per si l'única opció per fer la planta ha de ser Sant Jaume. Això no obstant, Cargol es va mostrar disposat a entrar en una negociació conjunta fins i tot després del veredicte. «No volem sortir de la comarca ni que es perdin els 14 milions d'euros destinats a la planta», va dir.

El 2014, l'Ajuntament de Sant Jaume va presentar un contenciós contra l'aprovació definitiva del Pla Especial per la planta a Can Coma de Baix feta per la Generalitat. Abans, l'Associació Naturalista de Girona n'havia presentat un altre independent del de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Sant Jaume va prorrogar el seu contenciós el 2016, després del pacte per posar l'equipament dins del polígon però fa mig any el va tornar a activar. Ho va fer després d'haver ofert una pròrroga més per negociar, però per no perdre més temps el Consell Comarcal va decidir deixar la solució al veredicte dels jutjats.