El Consell Comarcal del Ripollès liderarà un projecte turístic per posar en valor el riu Ter

El Consell Comarcal del Ripollès liderarà un projecte per posar en valor el riu Ter i entorns i fer que aquest patrimoni natural sigui un dinamitzador per a l'economia del territori. El projecte requereix una inversió de més d'1,6 milions d'euros, la meitat dels quals es finançaran amb un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Hi participen quatre ajuntaments: Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries. El pla preveu millores en espais naturals urbans a l'entorn del riu Ter seguint un model "respectuós amb l'entorn". L'objectiu és adaptar lleres del riu i camins fluvials perquè esdevinguin nous atractius turístics i seguir fent créixer les potencialitats del Ripollès com a destinació de turisme de natura. El calendari d'execució previst és 2021.

El Consell Comarcal del Ripollès hi ha treballat durant mesos juntament amb els ajuntaments que han volgut participar-hi. A banda de les actuacions de millora als entorns del riu, també es preveuen accions de comunicació i difusió, així com treballs de monitorització i coordinació del projecte. Unes tasques que comportaran la creació de dos llocs de treball. "La qualitat del projecte presentat i el treball posterior d'al·legacions impulsat des del Consell Comarcal del Ripollès ha permès que finalment el comitè de valoració hagi acceptat el projecte sencer", explica el consistori en un comunicat.

Això ha estat possible després de mesos de treball conjunt amb tots els ajuntaments de la comarca que han volgut participar-hi: Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries. L'import total del cost del projecte és d'1.638.423,10 euros (IVA inclòs) i es preveu que s'executi el 2021.

Aquest és el segon projecte finançat amb fons FEDER que s'aconsegueix en un mateix mandat del Consell Comarcal del Ripollès. El primer va ser 'L'experiència dels Pirineus més autèntics', encara en execució, que ha permès construir un centre d'acollida de visitants a Campdevànol, remodelar els jardins de la torre de la font de la Puda de Sant Joan de les Abadesses, ampliar el rocòdrom de Ripoll, crear una via ferrada al granòfir de Ribes de Freser i rehabilitar diversos miradors al mateix municipi, entre altres actuacions.

Els dos projectes junts sumen 3,5 milions d'euros d'inversió en turisme per al Ripollès.