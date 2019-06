Junts per Cassà i el PSC tanquen un acord de govern a Cassà de la Selva

Junts per Cassà (JxCassà) i el PSC han signat un acord de govern a Cassà de la Selva de cara als quatre anys vinents. Es tracta d'un acord entre la segona i la tercera força amb vuit regidors i un, respectivament. Amb aquesta fórmula, JxCassà traurà l'alcaldia a ERC, que el passat 26-M va repetir la victòria electoral per la mínima. El cap de llista de Junts per Cassà, Rober Mundet, ha recordat que els ciutadans van donar els mateixos regidors als dos principals partits, encara que ERC guanyés per només tres vots.

Mundet ha assegurat que compten amb "un pes important que ens dona l'oportunitat a reclamar l'alcaldia. Per la seva banda, els republicans han enviat un comunicat en què han explicat que estaven treballant en una proposta d'alcaldia alternada amb JxCassà, fins que han vist com el diàleg s'havia "estroncat unilateralment" per part de JxCassà.