Els Mossos volen controlar que els busos escolars compleixin les normatives

Els Mossos d'Esquadra de Girona faran quaranta controls durant aquesta setmana a autobusos escolars en el marc de la campanya intensiva per comprovar que els vehicles compleixen la normativa. Entre d'altres, s'asseguren que tinguin la documentació en regla i que els alumnes portin cordat el cinturó de seguretat.

El sergent de Trànsit de Girona, Albert Estrach, subratlla que aproximadament multen el 25% dels autobusos que controlen, sobretot per no dur els papers de l'assegurança. Són infraccions administratives que, sovint, es poden recórrer i no van a més. Però que s'han de tenir en compte. A més, Estrach també alerta que, en el cas del transport escolar, els pares també han de ser conscients de quina és la seva responsabilitat. Perquè si els menors no porten el cinturó cordat, la multa de 200 euros els hi arribarà a ells.



Institut de Vilablareix

Passen pocs minuts de les vuit quan començava a arribar una filera d'autocars que transporten els estudiants d'altres pobles. Però ahir a qui es feia l'examen era, precisament, als vehicles. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra de Trànsit espareven els autobusos escolars i, quan els alumnes en van baixar, van comprovar que ho tinguessin tot en regla.

Dels quatre que van inspeccionar ahir el matí, un dels conductors va marxar amb una multa de 2.001 euros per no portar els papers de l'assegurança al vehicle. El control davant l'institut de Vilablareix forma part de la campanya intensiva que els Mossos d'Esquadra de Trànsit porten a terme aquesta setmana arreu de Catalunya, i que posa el focus damunt el transport escolar i de viatgers.

Arreu de la demarcació fins al 9 de juny, s'han planificat fins a 40 controls. Aproximadament, a cadascun s'inspeccionen entre quatre i cinc autobusos. El sergent de Trànsit explica que sempre es controlen els autocars «quan arriben a destí» perquè si es fes durant alguna de les parades, això podria «generar alarma entre el professorat o els pares», ja que se'n retardaria l'arribada.