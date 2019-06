Quart Actiu pacta el govern amb el PSC sense Cabarrocas

El projecte municipalista Quart Actiu, que va guanyar les municipals amb cinc regidors, ha signat un pacte de govern amb el PSC, que en va aconseguir dos. Aquest acord revalida la coalició que ja hi havia a l'anterior mandat al municipi de Quart (Gironès). La diferència és que el nou acord deixa clar que l'alcaldia recaurà a mans de Quart Actiu, però els dos socialistes tindran responsabilitats de govern. Qui no hi formarà part del nou govern serà Pere Cabarrocas, tot i ser el cap de llista del PSC. Va ser l'alcalde durant els dos primers anys de legislatura, però ja n'acumulava 26 agafant la vara i vuit més a l'oposició. Cabarrocas ha anunciat que no prendrà possessió de l'acta de regidor perquè vol donar pas a noves cares del partit.

El municipi de Quart comptarà amb les mateixes forces al govern local en els propers quatre anys que les que ja hi havia a l'anterior mandat. El partit Quart Actiu (QA-AM), que va guanyar les eleccions amb cinc regidors, ha signat un pacte de govern amb el PSC, que va sumar dos electes, en què s'estableixen les bases per a la investidura del nou alcalde.

L'acord manté les dues forces al govern, però amb els papers invertits. El 2015 va ser el PSC qui va guanyar les eleccions i va aconseguir quatre regidors, mentre que Quart Actiu es va quedar com a última força amb dos representants. En aquell moment es va decidir que les dues formacions tindrien responsabilitats de govern i que l'alcaldia es partiria en dos: la primera meitat del mandat seria per al PSC i la segona per a Quart Actiu.

Ara, amb la baixada de vots del PSC (ha passat de primera a tercera força) i la crescuda de Quart Actiu s'ha optat per una fórmula nova i el cap de llista de QA-AM, Carles Guitérrez, serà l'alcalde durant els quatre anys. Per la seva banda, els dos socialistes formaran part del govern però no tindran l'alcaldia.

Conjuntament amb l'acord de govern, el PSC també ha anunciat que el cap de llista de la seva candidatura, Pere Cabarrocas, ha renunciat a entrar a l'Ajuntament. L'exalcalde no prendrà possessió de l'acta de regidor amb la voluntat que entri gent nova del partit.

Cabarrocas acumulava 34 anys a l'Ajuntament de Quart. Ha estat 26 anys alcalde del municipi i vuit més a l'oposició. Al 2017, quan va arribar l'hora de fer relleu, Cabarrocas ja va sortir del plenari renunciant a la regidoria. El PSC ja ha agraït tots els anys de dedicació a l'exalcalde.