Suspenen les declaracions dels policies investigats per les càrregues de l'1-O a Girona

El jutjat que instrueix la causa contra els policies nacionals per les càrregues de l'1-O a Girona ha suspès les declaracions dels agents que estaven previstes per aquest dilluns. Els advocats voluntaris que representen els ferits no han rebut encara la confirmació oficial, però el motiu és que l'Advocacia de l'Estat s'ha personat a la causa i ha demanat més temps al jutge per poder-se-la estudiar amb deteniment.

Una petició a la que l'instructor ha accedit, per això ara haurà de fixar un nou dia per a les declaracions dels policies. Els lletrats que representen els ferits de l'1-O per les càrregues de la policia consideren que es tracta d'una decisió "inaudita" i que suposa una "falta de respecte" a totes les "víctimes", a més d'un "allargament injustificable" de la instrucció.