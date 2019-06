Últimes restriccions nocturnes per acabar les obres de la carretera de Bescanó

El tram de la141e entre Bescanó i Montfullà -que forma part de la coneguda com la «carretera de la vergonya»- tornarà a patir restriccions de trànsit entre els propers 9 i 15 de juny, tot i que en aquest cas serà per encarar ja la fase final de les obres que ha experimentat en els darrers mesos. L'objectiu és que els treballs serveixin per realitzar la capa final de rodadura de l'asfalt de la carretera, de manera que la via estarà totalment tallada les nits del dimecres 12 i dijous 13 de juny, entre dos quarts d'onze de la nit i dos quarts de sis del matí. A més, les nits del diumenge dia 9, el dilluns dia 10 i el dimarts 11 es faran restriccions amb pas alternatiu.

Malgrat que ara tornin a venir uns dies de restriccions, la circulació pels dos carrils de la carretera es va restablir el passat mes de març després de mesos d'obres en què el departament de Territori i Sostenibilitat va eixamplar la carretera i va rectificar el revolt de la Pilastra, per tal d'augmentar la seguretat del vial. La inversió en aquests treballs ha ascendit a 5,2 milions d'euros, per un tram que té 1,8 quilòmetres de longitud. Per la carretera, que medeix 11,5 quilòmetres entre Bescanó i Anglès, hi circulen entre 8.500 i 13.500 vehicles al dia, de manera que s'hi acumula molt de trànsit i s'hi han produït nombrosos accidents mortals.



Un vial més ample

En el tram on s'ha actuat, la calçada ha passat dels sis metres i mig d'amplada amb què comptava antigament fins als nou metres actuals, amb dos carrils de circulació de 3,2 metres d'amplada i dos vorals d'un metre cadascun.