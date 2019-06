Uns 3.000 professionals d'urgències i emergències, en un congrés a Girona

Uns 3.000 profesionals s'han reunit aquesta setmana en el 31è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències que s'ha celebrat Girona. La cita, el congrés més gran que ha acollit fins ara la ciutat de Girona, ha reunit professionals de medicina, infermeria i tècnics d'emergències sanitàries i, a banda de l'activitat al Palau de Congressos, l'activitat de la trobada també s'ha estès a la ciutat de Girona, a Lloret de Mar i a Sant Feliu de Guíxols, amb cursos per a la ciutadania o una formació sobre tècniques de rescat al mar, per exemple. Una de les activitats més vistoses del congrés va ser un simulacre d'incident amb múltiples víctimes que es va celebrar dijous a la tarda a la Devesa. Hi van participar Bombers, el SEM, Protecció Civil, Creu Roja i Mossos d'Esquadra i es va simular l'explosió d'una ampolla de butà en un càmping al costat del riu, per coordinar el rescat, l'atenció i evacuació dels múltiples ferits.