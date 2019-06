JxCat pacta amb el PSC a Cassà i fa fora el republicà Martí Vallès de l'alcaldia

Robert Mundet (JxCat) serà alcalde de Cassà de la Selva gràcies a un acord de govern amb el PSC de Marià Montsunyer. Resoldran així el doble empat entre JxCat i ERC de 8 regidors cadascun amb la suma del regidor socialista i que deixarà fora de l'alcaldia el fins ara batlle republicà, Martí Vallès.

Ambdues formacions van anunciar ahir en roda de premsa el pacte de govern, que inclourà la cessió d'una regidoria a Montsunyer que encara «s'ha de concretar». L'acord arriba després de converses amb totes les formacions, que JxCat va iniciar amb ERC i que no van fructificar en considerar les condicions dels republicans «innacceptables». En aquest sentit, Mundet va assegurar que els republicans van manifestar-los que volien governar en minoria, i «relegar els regidors de JxCat a l'oposició». En una segona trobada, «se'ns va manifestar la possibilitat d'arribar a acords puntuals sense plantejar-se compartir govern», va apuntar Mundet. Sobre això, ERC va enviar ahir un comunicat on assegurava que la formació «treballava en una proposta d'alcaldia alternada amb Junts per Cassà», però que finalment aquests han «estroncat unilateralment» el diàleg.

De la seva banda, Montsunyer va mostrar-se «satisfet» per l'acord aconseguit, i va subratllar el «protagonisme» de la seva formació en la formació d'un nou govern a Cassà, que aquests 4 anys havia quedat sense representació.

Amb aquest acord ERC queda fora del consistori després de 4 anys amb Martí Vallès al capdavant, i que quedarà relegat a l'oposició amb 8 regidors. CiU i ERC han estat les dues primeres forces, però els republicans van començar a retallar distàncies el 2011, i fins llavors ha anat guanyant terreny, fins que el 2015 es va situar com la força més votada per dotze punts i una majoria per tres vots.

Ara, Vallès l'ha perdut per només tres vots.Equesta última legislatura ha estat la primera en democràcia que una altra formació compleix tot un mandat amb CiU (en aquest cas Junts per Cassà) a l'oposició.