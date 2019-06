Mifas gestiona la consergeria del Teatre Nacional de Catalunya durant un any

Mifas ha guanyat el concurs per gestionar la consergeria del Teatre Nacional de Catalunya durant un any, un servei que assumirà el centre especial de treball GiroPark i que donarà feina a cinc persones amb discapacitat física. Aquest és el primer contracte que el Grup Mifas gestiona a la ciutat de Barcelona.

L'entitat va informar que la contractació estava reservada a centres especials de treball i GiroPark va presentar l'oferta més avantatjosa, aconseguint així la gestió de la consergeria per un any. El servei, que ha entrat en funcionament l'1 de juny de 2019, inclou tasques com el control d'entrades i sortides de persones, l'atenció telefònica o l'atenció a l'usuari, entre d'altres.

Aquest és el primer contracte que Grup Mifas té a Barcelona, una ciutat no hi havia treballat amb anterioritat i que ara –segons va indicar l'associació– «enquadra dins del creixement orgànic i natural de l'organització».

L'objectiu de Mifas és «mantenir un creixement sostenible» que estigui «basat en el model i en els valors de gestió pròpia de l'entitat i obrir noves oportunitats al col·lectiu de persones amb discapacitat física».

Si bé els seus centres especials de treball fins ara no havien tancat cap contracte a la capital catalana, sí que ho ha fet en dos llocs a fora de les comarques gironines. En concret, Mifas té dos serveis més enllà de Girona: d'una banda, gestiona l'aparcament del mercat del diumenge a Tordera, on el seu personal ven els tiquets, i de l'altra, la zona blava de la Garriga.