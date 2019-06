Un projecte amb diners europeus posarà en valor el riu Ter al Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès liderarà un projecte per posar en valor el riu Ter i els seus entorns i fer que aquest patrimoni natural sigui un dinamitzador per a l'economia del territori. El projecte requereix una inversió de més d'1,6 milions d'euros, la meitat dels quals es finançaran amb un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). En l'actuació hi participen quatre ajuntaments: Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries.

El pla preveu millores en espais naturals urbans a l'entorn del Ter seguint un model «respectuós amb l'entorn». L'objectiu és adaptar lleres del riu i camins fluvials perquè esdevinguin nous atractius turístics i seguir fent créixer les potencialitats del Ripollès com a destinació de turisme de natura. El calendari d'execució previst és 2021. Aquest és el segon projecte finançat amb fons Feder aconseguit en un mateix mandat.