Q-Actiu, PSC i JxCat fan pacte a Quart a canvi de la renúncia de Pere Cabarrocas

Quart Actiu, el PSC i JuntsxQuart han arribat a un acord de govern que permetrà a Carles Gutiérrez seguir d'alcalde després de dos anys al consistori. La formació de Carles Gutiérrez (Quart Actiu) ha guanyat els comicis municipals amb 5 regidors, passant per sobre del PSC de Pere Cabarrocas, històric guanyador al municipi, que només n'ha obtingut 2. JxCat n'ha aconseguit 1.

Q-Activa i el PSC revaliden així el pacte al qual van arribar fa 4 anys. Tot i això, en aquesta ocasió i segons va precisar ahir el batlle, l'acord amb els socialistes depenia únicament de «prescindir» de la figura de Pere Cabarrocas al capdavant de la seva formació. En aquest acord s'hi afegeix Jordi Batlle, de Junts per Quart, després d'acceptar l'oferta de la formació guanyadora. Així, l'equip de govern comptarà amb 8 regidors, que, segons va apuntar Q-Actiu en una publicació a les xarxes socials, han format un equip que «estem segurs que no decebrà a ningú».

Quart Actiu tindrà l'alcaldia, i els regidors del PSC i de JxCat, de la seva banda, tindran responsabilitats de govern i no entraran a l'alcaldia. Tot i això, Quart Actiu s'ha mostrat obert a la «incorporació de més forces al govern per afavorir un govern plural i participatiu».

En aquesta ocasió el pacte no inclourà l'alternança a l'alcaldia, com sí que ha succeït durant aquest mandat a dues bandes, i que ha permès a Gutiérrez governar dos anys en un govern compartit amb el PSC, que ara ha perdut 3 regidors.

Així mateix, han agraït la «ben entesa» amb la CUP, amb qui finalment no han arribat a un acord. Al seu torn, el PSC ha assegurat que la col·laboració amb la formació guanyadora «ha estat positiva per al municipi» fins ara i que «també ho serà durant el proper mandat».

Gutiérrez ha estat alcalde durant els últims dos anys arran d'un pacte amb el PSC durant l'últim mandat que els ha permès governar a la població. Cabarrocas va guanyar els anteriors comicis i es va quedar amb 4 regidors, mentre que Q-Actiu se'n va endur 2. Ambdues formacions van decidir alternar-se l'alcaldia, per la qual cosa Cabarrocas va governar els primers anys i Gutiérrez, l'últim tram.



Cabarrocas, fora del govern

Pere Cabarrocas no formarà part de l'equip de govern després de 7 legislatures al capdavant del consistori quasi ininterrompudes -del 1983 al 2007, i del 2015 al 2017-, i vuit més a l'oposició. L'exbatlle va anunciar que renuncia a l'acta de regidor per donar pas a «cares noves del partit», i va agrair les «mostres de suport i d'afecte» que ha tingut. La formació socialista, per la seva banda, li ha agraït la feina feta durant els seus anys al capdavant.