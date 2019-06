Els caçadors gironins maten prop d'un 30% de porcs senglars menys

Els caçadors de les comarques gironines maten prop d'un 30% menys de senglars que fa tres anys. El motiu, expliquen, és la caiguda de la població d'aquests animals, arran dels problemes que han causat en conreus, i que han fet incrementar el nombre de batudes. Tot plegat ha fet que cada vegada hi hagi menys senglars, tot i que el sector reconeix que "encara queda feina per fer".

Els caçadors, però, reclamen que es valori més la seva tasca i que deixin de ser "mal vistos" per la societat. De fet, des de la Federació Catalana de Caça de Girona (FCCG) alerten que cada vegada són menys, i que l'edat mitjana s'ha elevat, en concret entre els 55 i 65 anys. "No hi ha ganes entre els joves i la imatge que tenim no és la millor per practicar una cosa que s'ha fet tota la vida", ha assenyalat el president de la FCCG, Josep Blanquerna, que també ha reclamat als pagesos que posin tanques electrificades.

"La població de senglars ha baixat. D'això n'estem segurs". Així de contundent es mostra el president e la Federació de Caça de les comarques gironines, Josep Blanquerna. I és que en els últims tres anys, l'entitat veu una baixada del nombre d'exemplars que cacen i que al final d'aquesta temporada es calcula que serà prop d'un 30% menys. "Continuen havent-hi molts senglars, i és veritat que en alguns casos fan mal als conreus, però cada vegada va a menys", assegura Blanquerna.

Des de la Federació, però, no creuen que la solució sigui fer més batudes com demanen alguns pagesos, i recorden que no tot ha de ser feina dels caçadors. De fet, demanen que sigui "una responsabilitat compartida" i que els pagesos prenguin mesures com posar tanques electrificades per evitar que els senglars vagin als camps.

En aquest sentit, Blanquerna celebra l'acord en el què van arribar els caçadors i pagesos de Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), per intentar lluitar contra els mals que causen els porcs quan baixen als sembrats.

A més, Blanquerna recorda que cada vegada hi ha menys caçadors per la falta de seguiment entre els joves. Un aspecte que "preocupa" als responsables de la Federació ja que la mitjana d'edat és d'entre 55 i 65 anys.

Un bon exemple de la rebaixa de senglars morts es veu en una de les zones on més se'n capturen, la Garrotxa. És el cas d'una de les associacions federades amb seu a Santa Pau, que fa tres anys va matar 1.004 senglars, i aquesta temporada amb prou feines arribaran als 500. Segons dades del Departament d'Agricultura l'any passat es van matar uns 22.000 exemplars a les comarques de Girona.



Menys caçadors

Una de les preocupacions de la Federació de Caça és que cada vegada hi ha menys caçadors. El problema és que no hi ha relleu generacional, malgrat que és una afició que, des del gremi asseguren, que ha passat de pares a fills històricament. "Ara els joves no els atrau com abans", explica Blanquerna.

Un altre dels motius que han provocat el descens de caçadors té a veure amb la imatge que té el gremi entre la societat, segons explica el president de la FCCG. "Per desgràcia som molt mal vistos perquè matem, però la realitat és que fem una feina que si no la fem nosaltres no sé pas qui la farà", ha assenyalat Blanquerna, que no ha vaticinat un "bon futur" si no es recupera el nombre de caçadors.



No aposten per batudes indiscriminades

Josep Blanquerna també ha alertat del creixent nombre de cabirols que hi ha a les comarques gironines i que suposa també un problema pels conreus en algunes demarcacions. Malgrat que aquests animals no són tan abundants com els senglars, els caçadors asseguren que fan un mal igual o més gran que el que puguin fer els porcs.

Tot i això, Blanquerna considera que no es poden fer batudes "de manera indiscriminada" com han plantejat alguns pagesos. De fet, les èpoques de caça estan "molt ben delimitades" i el control, assegura el caçador, és total.

"Evidentment no es pot eliminar tota la població de senglars i de cabirols. Si fan mal s'ha d'actuar, però ha de ser de manera controlada", assenyala el caçador. En aquest sentit, el Departament d'Agricultura exigeix que cada vegada que es mata un exemplar quedi registrat.