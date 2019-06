Cau una banda de tràfic internacional de cocaïna que comprava la droga a Girona

La Guàrdia Civil ha desarticulat un important grup criminal dedicat al tràfic de cocaïna a Melilla i Màlaga, que s'ha saldat amb la detenció de quatre persones i una altra que es troba en cerca i captura internacional. Aquesta banda comprava la droga a la província de Girona i també hi tenia part de la seva estructura. Als arrestats se'ls imputen presumptes delictes d'organització criminal i contra la salut pública.

L'operació Termópilas es va iniciar el passat mes d'octubre, en constatar-se de forma indiciària l'existència d'un grup organitzat que es podia dedicar al transport i posterior distribució de la cocaïna a Melilla, procedent de la península.

El modus operandi de l'organització es basava en els desplaçaments del líder de la banda i del seu lloctinent des de Melilla a Girona, on obtenien la droga i la introduïen en dobles fons de vehicles per traslladar-la a la ciutat Autònoma, on arribava principalment via marítima a través del port d'Almeria.

L'organització també comptava amb infraestructura a Màlaga, en concret a la ciutat de Torremolinos, on s'assentava un dels detinguts que exercia tasques d'intermediari en la compra de la droga, entre el grup de Melilla i l'assentat a la província de Girona. Un cop obtinguda la mercaderia, l'organització adoptava durant el trajecte moltes mesures de seguretat.

Els líders acompanyaven sempre el carregament i també supervisaven personalment tots els moviments. I a més, en arribar al port, segons ha pogut constatar la policia, embarcaven a peu o amb altres vehicles i deixaven només el conductor que feia de mula.

La fase d'explotació de l'operació s'ha dut a terme durant els mesos d'abril i maig, amb dos registres a les ciutats de Melilla i Torremolinos. A la ciutat de Màlaga, els agents de la Guàrdia Civil van localitzar 162.260 euros en efectiu presumptament procedents del narcotràfic ocults a l'interior d'una bossa d'escombraries situada a la part alta d'un armari.

La Guàrdia Civil dona per desmantellada l'organització amb els quatre detinguts, tots homes de nacionalitats espanyola i marroquina amb residència legal a Espanya. El cinquè integrant, de nacionalitat marroquina, es troba identificat i s'ha cursat ordre de detenció internacional.

En l'operació, els agents han confiscat cinc quilos de cocaïna; 162.260 euros en efectiu; 4.230 dirhams marroquins; cinc vehicles, dos dels quals d'alta gamma; gran quantitat de telèfons mòbils; una balança de precisió per al pes de la droga; abundant material electrònic d'última generació i documentació d'interès per a la seva anàlisi.