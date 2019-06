El passat gironí del candidat del PP a Madrid

José Luis Martínez-Almeida. El candidat del PP a l'Ajuntament de Madrid, i que en els propers dies podria assumir la vara d'alcalde, va aprovar les oposicions a l'Advocacia de l'Estat l'any 2001 i el seu primer destí professional va ser Girona. Martínez-Almeida té un bon record de la seva estada en terres gironines, i aplaudeix el fet que hi hagi mar, muntanya, cultura i esport. «Ho té tot, i ho vaig disfrutar moltíssim», indica.

'aritmètica electoral del 26 de maig va obrir les portes d'un canvi a l'Ajuntament de Madrid, ja que PP, Ciutadans i Vox sumen majoria absoluta i es troben en plenes negociacions per desbancar Manuela Carmena de l'alcaldia. I qui té més números per assumir la vara d'alcalde és el cap de llista del PP, José Luis Martínez-Almeida, un advocat de l'Estat que va iniciar la seva carrera professional a les comarques gironines.

Nascut a Madrid el 1975, Martínez-Almeida es va llicenciar en Dret per la Universitat Pontificia de Comillas i va aprovar les oposicions per a l'Advocacia de l'Estat l'any 2001. El seu primer destí professional va ser Girona, on va treballar entre 2001 i 2002. Una estada breu però de la qual guarda bon record, a tenor del que ha comentat en alguna ocasió. «Va ser un gran destí, i no només per ser el primer», va assenyalar el líder popular en una entrevista a la revista Vanity Fair. En aquella conversa, Martínez-Almeida va considerar que Girona «és una de les millors províncies que pots tenir a Espanya», ja que hi ha mar, muntanya, cultura i esport. «Ho reuneix tot, i vaig disfrutar-hi moltíssim durant aquell any», va indicar.

També va assegurar que no havia tingut cap problema de convivència ni d'idioma, malgrat que creu que «ara les coses estan molt pitjor». «Jo llavors no vaig tenir cap problema d'integració ni de convivència, ni tan sols pel que anomenen la barrera idiomàtica, perquè jo no parlava català», va recordar Martínez-Almeida.

Per tot plegat, va assegurar sense vacil·lar que recomanaria a qualsevol persona que anés fins a Girona, «ja que és un dels millors llocs que tenim al país, amb diferència». I, de fet, ell mateix torna de visita de tant en tant: «He tornat perquè hi conservo amics. De Girona es deia que és una societat una mica tancada, però quan fas un amic allà és per a tota la vida. Puc garantir que és així», va explicar.

El seu pas per les comarques de Girona, però, va ser breu, perquè l'Estat no hi tenia massa competències i per tant no hi va poder desenvolupar gaires tasques. Per això, el seu següent destí va ser Toledo, on va poder tenir una experiència professional «molt completa», en les seves pròpies paraules, perquè hi ha moltes competències que es poden atendre des de l'Advocacia de l'Estat.

Finalment, acabaria exercint a Madrid, on va fer els seus primers passos en política de la mà d'Esperanza Aguirre. El 2011 va ser secretari del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid amb Aguirre i, després de passar per l'empresa pública Sepides (Societat Estatal de Participacions Industrials i Desenvolupament Empresarial), va anar de número 3 a la llista del PP a l'alcaldia de Madrid l'any 2015, encapçalada per Esperanza Aguirre. El 2017 va prendre el relleu a Aguirre com a portaveu del grup popular a l'Ajuntament de Madrid, i el passat mes de gener va ser escollit per Pablo Casado per encapçalar la candidatura a l'Ajuntament. Ara, té l'oportunitat de ser alcalde.