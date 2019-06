El PSC assegura que no ha demanat la renúncia de Cabarrocas a Quart

El PSC de les comarques gironines va emetre ahir un comunicat en què assegura que no s'ha exigit «mai» al líder del PSC de Quart, Pere Cabarrocas, «que renunciï a l'acta ni tampoc ho farà». Aquesta defensa del socialista arriba després que els grups municipals de Quart Actiu, el PSC i JxCat hagin arribat a un acord de govern que implica la renúncia del líder històric socialista a la població.

Des del PSC de Girona s'assegura que Cabarrocas no ha presentat encara la renúncia com a electe a Quart, on ha aconseguit tenir dos regidors. I defensa l'alcaldable després d'haver dit que deixaria pas al pacte, cosa que va fer, segons els socialistes, «amb absoluta responsabilitat i essent conscient que la seva voluntat en cap cas mai no ha estat la d'entrar en un govern liderat per Quart Actiu».

En el comunicat s'assegura que Pere Cabarrocas «era conscient que, si no obtenia la victòria, facilitaria aquest pacte, al qual ell per pròpia voluntat no hi vol ser». Cabarrocas ha estat l'alcalde de Quart durant 26 anys i el seu compromís amb el poble «és indiscutible», diu el partit, que assegura que li manté la «confiança» i remarca que si volgués ser regidor a l'oposició l'hi seguiran donant.