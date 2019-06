Els càmpings gironins inverteixen 45 milions d'euros apostant per l'especialització turística

Els càmpings gironins han invertit de cara a la nova temporada més de 45 milions d'euros a millorar les instal·lacions, la sostenibilitat mediambiental i apostar per l'especialització. De fet, els 73 negocis que conformen l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) han destinat en els darrers cinc anys una xifra de 150 milions d'euros per seguir amb un bon posicionament.

Miquel Gotanegra, president de l'ACG, explicava que «aquest any seguirem invertint per millorar la qualitat de les instal·lacions, per seguir avançant en la sostenibilitat ambiental, per continuar aportant experiències innovadores als nostres visitants i, sobretot, per consolidar la gran aposta per l'especialització que vam iniciar fa dos anys».

Tal com destaca l'ACG, un dels aspectes en què més s'està treballant actualment en els càmpings de les comarques de Girona és en la sostenibilitat mediambiental, amb el propòsit de continuar avançant en la línia d'un turisme responsable. Això es vol aconseguir a través de la implementació de mesures que contribueixin a reduir l'efecte del canvi climàtic i treballant en consonància amb la consciència de molts dels visitants pel respecte cap a l'entorn.

En aquest sentit, l'associació destaca que molts dels seus establiments turístics es troben a la costa o en paratges únics i parcs naturals que cal preservar. Entre les millores que s'han fet en aquest camp hi ha les construccions de més carrils bici, l'adquisició de vehicles elèctrics o la col·locació de plaques fotovoltaiques per subministrar energia a les instal·lacions, entre d'altres.

Pel que fa a l'aposta per l'especialització, el càmping La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, s'ha convertit enguany en el primer càmping d'Espanya amb bungalous autosuficients. L'establiment ha instal·lat aquesta temporada 39 bungalous ecològics i sostenibles distribuïts en dues àrees. Cadascun dels habitacles té una bateria amb deu plaques fotovoltaiques que acumulen energia i la transformen en electricitat.

Es tracta d'un innovador sistema d'energia compartida inspirat en el model alemany, segons el qual l'energia que sobra no es llença sinó que l'aprofiten la resta d'instal·lacions del càmping.

Per altra banda, el càmping Sant Miquel, de Colera, és un dels pioners en l'especialització. Té un centre de busseig propi per poder practicar activitats nàutiques a les dues reserves naturals que hi ha a la zona: el Parc Natural del Cap de Creus i la Reserva Marina de Banyuls-Cervera.

La constant aposta de millora realitzada pels establiments gironins segueix donant els seus fruits, i és que 23 càmpings de la demarcació han rebut enguany la màxima qualificació que concedeix una de les principals associacions europees del sector, l'holandesa ANWB. A més a més, sis càmpings gironins han estat premiats amb el prestigiós TopCamping d'entre els gairebé 10.000 inspeccionats a tot Europa.