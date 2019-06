ERC i CUP-ALL signen un acord perquè Navarro sigui el nou alcalde de Llagostera

L'alcaldia de Llagostera ja està decidida. Malgrat que Junts per Catalunya (JxCat) el passat 26 de maig va endur-se la quantitat més gran de vots sense assolir la majoria absoluta, tan sols amb 6 paperetes per sobre d'ERC, el resultat va deixar un panorama polític molt indefinit. Després de diverses converses entre les tres primeres forces, JxCat, ERC i la confluència municipalista CUP-Alternativa per Llagostera (CUP-ALL), ahir a la tarda es van aclarir les hipòtesis. La CUP era una peça clau per acabar d'encaminar el consistori i com a mostra per consolidar la seva elecció, ahir el partit i ERC van signar un acord per formar govern. Així doncs, el republicà Toni Navarro es convertirà en alcalde aquest dissabte, tot trencant els últims 12 anys de lideratge convergent i comptant amb el suport de CUP-ALL.

Convergència i Unió (CiU), enguany amb la marca de Junts per Llagostera, feia tres mandats que liderava el municipi amb Fermí Santamaria al capdavant. Aquesta vegada, Santamaria va fer-se enrere com a alcaldable i va ser Pilar Aliu la candidata a representar la llista. Arran dels resultats obtinguts, molt renyits entre JxCat i Esquerra, les dues formacions més votades van iniciar una ronda de negociacions. El republicà Toni Navarro especifica que per traçar pactes, el grup valorava tres aspectes: "El programa, el fet d'entendre'ns i la predisposició". Navarro subratlla que malgrat els contactes amb JxCat, "el nostre programa i el de la CUP són molt compatibles i això ens va fer anar cap a ells", sobretot pel que fa a les "polítiques d'habitatge, la concepció participativa del govern o els serveis socials, entre altres".

Davant la notícia publicada ahir al matí al mitjà llagosterenc El Poll TV referent al preacord establert el cap de setmana entre republicans i cupaires, el cap de llista de la CUP-ALL, Enric Ramionet, explica que "nosaltres volíem esperar una mica a comunicar-ho per lligar tots els caps, però tot s'ha precipitat", afegint que "per evitar especulacions i deixar clar cap a quina direcció anem, ahir vam afirmar el preacord i signar l'acord amb ERC, sense aclarir encara quin és el programa que compartirem". Ramionet confessa que "des de Junts per Llagostera ens van fer una oferta molt generosa: compartir l'alcaldia cada dos anys, però vam interpretar que era prioritari trobar un acord amb ERC", principalment per afiliació ideològica i perquè volen protagonitzar un gir respecte a l'actual forma de governar. L'alcaldable cupaire ressalta que "ens separen 300 vots respecte a ERC i, per tant, entenem que no és legítim reivindicar compartir l'alcaldia", facilitant així l'ascensió de Navarro.

Comunicat sobre l'acord

Per consolidar l'acord de govern entre ERC i CUP-ALL, ambdós partits van emetre ahir un comunicat integrat per 6 punts que "suposa investir a Toni Navarro com a alcalde de Llagostera per al mandat 2019-2023 i un repartiment equilibrat de les responsabilitats de govern entre ERC i CUP-ALL que es materialitzaran en el cartipàs municipal que es donarà compte en el primer ple municipal". L'informe també especifica que "es crearà una comissió de seguiment paritària que vetlli pel bon funcionament dels acords signats". El nou Ajuntament de Llagostera es farà oficial el dissabte.