L'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany digitalitza 800 imatges històriques

L'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany ha posat a disposició del públic més de 800 fotografies del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, que ha digitalitzat. Aquestes imatges històriques estan a l'abast de tothom de manera oberta a través d'internet, al web Arxius en Línia. En concret, es tracta de fotografies en blanc i negre, d'entre els anys 1943 i 1975, que els integrants del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, entitat cultural nascuda l'any 1943, van fer per documentar la seva rellevant tasca d'estudi i preservació del patrimoni de la comarca.

En un moment en què no existien polítiques públiques de preservació i estudi del patrimoni artístic, arquitectònic i arqueològic, expliquen els responsables de l'Arxiu, «el Centre d'Estudis va suplir aquestes mancances des de la iniciativa privada». En els seus inicis, estava format per persones amb inquietuds pel patrimoni, com el metge, arqueòleg i prehistoriador Josep Maria Corominas, l'arquitecte Francesc Figueras, l'enginyer Jaume Butinyà o el mossèn i expert en Història Medieval Lluís G. Constans. Tots ells van investigar el patrimoni medieval de la comarca i van promoure l'estudi i l'excavació de jaciments arqueològics que han esdevingut fonamentals per a la recerca històrica, com ara les coves de Serinyà o la vil·la romana de Vilauba.