Un ramader denuncia l'organització d'una cursa per arrencar-li els filats del bestiar

El ramader Ramon Turrats ha denunciat al Jutjat de primera instància de Ripoll l'actuació dels organitzadors de la cursa Els Bastions, que es va celebrar fa uns dies a la vall de Ribes, per haver-li arrencat les estaques que suporten els filats del bestiar al collet de Segura, a Batet. Divendres de la setmana passada a la tarda va adonar-se que les vaques s'escapaven del camp on pasturaven, després que col·laboradors de la cursa «van abatre el filat per facilitar el pas dels corredors». Precisament el vailet o pastor elèctric que havia muntat estava ideat perquè els corredors poguessin passar-hi sense necessitat d'obrir cap tancat, en un sistema que les vaques són incapaces de superar.

Arran d'aquesta acció i les dificultats que va tenir per tornar els animals al seu espai, Turrats va demanar que agents forestals n'aixequessin acta, on es reflecteix no només aquest fet sinó també que dos ramaders més van veure com més de mil corredors van acabar transitant per un sembrat de civada i per fora de corriols, creant nous camins inexistents fins aleshores. Aquesta acta i la denúncia que s'ha presentat té l'objectiu de «posar fre a actuacions que afecten els qui intentem guanyar-nos la vida durant tot l'any en el territori». Ramon Turrats va ser president de Ripollès Desenvolupament entre 2007 i 2011 i a més de ser ramader també es dedica a la docència.

L'organitzador d'Els Bastions és Carles Palacios, qui argumenta que, després de consultar-ho als Mossos i a l'Ajuntament de Ribes de Freser, van considerar que el camí per on van passar els corredors al collet de Segura «és públic». Afirma que «intentem ser el màxim de respectuosos» i diu que van mantenir el pas individual per evitar que s'obrís el tancat, relat que entra en contradicció amb la denúncia de Turrats. A més assenyala que no és la primera vegada que ha tingut problemes, ja que en edicions anteriors han patit «sabotatges a la cursa». Aquell mateix cap de setmana diu que van ser «insultats i fins i tot amenaçats amb una falç» pel mateix Turrats. Divendres de la setmana passada va ser el dia que una quinzena de col·laboradors d'Els Bastions marcaven el circuit. L'endemà a partir de les sis del matí se'n donava la sortida, prèvia verificació dels punts de pas per part dels mateixos que més tard formaven part del control. La cursa Els Bastions disposava d'autorització i està organitzada per l'empresa del mateix nom.

L'encaix entre ramaders i habitants del territori amb els organitzadors de curses no és nou. L'alcalde de Campelles, Joan Dordas, reconeix que «és habitual rebre queixes de particulars». Per això creu que seria imprescindible que els organitzadors «tinguessin la prudència i el respecte de comunicar la seva voluntat de pas a propietaris, particulars i a l'Ajuntament».

Campelles és un dels diversos municipis de la Vall per on passa la Bastions. També hi passa una altra cursa, la Batega al Bac. Dordas considera que «ja que els organitzadors hi fan negoci, caldria trobar la manera de fer-ho tot plegat més controlat».