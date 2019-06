Tanquen el telecabina de Coma del Clot per renovar-lo

El telecabina de Coma del Clot de la Vall de Núria ha tancat aquest cap de setmana després de 31 anys en funcionament. Ho fa, però, de manera provisional, fins que Ferrocarrils de la Generalitat hagi instal·lat el nou, que està previst que estigui llest de cara a la temporada d'hivern que ve. Entre les millores que oferirà el nou servei, destaca el fet que es tracta d'un aparell 100% accessible a les persones amb mobilitat reduïda, que fins ara no podien pujar amb facilitat al vell. També facilitarà el transport de mercaderies i subministraments des de l'estació de Vall de Núria fins a l'Alberg de Xanascat, situat al Pic de l'Àliga. Durant el temps que estigui aturat, hi haurà un servei alternatiu amb cotxes quatre per quatre per als usuaris de l'alberg.