El 40% del menjar del Banc dels Aliments de Girona ja surt de la lluita contra el malbaratament

El 40% del menjar que reparteix el Banc dels Aliments de Girona –més de 1.000 tones- ja surt de la lluita contra el malbaratament. Són productes que no es poden vendre, sovint perquè estan a punt de caducar, i que arriben al banc a través de donacions que fan les empreses, les minves que els voluntaris recullen als comerços o la retirada d'excedents (en el cas de la fruita i la verdura). Durant el 2018, el Banc dels Aliments de Girona va repartir 2.667 tones de menjar a 86 entitats benèfiques, que van permetre atendre 33.224 persones necessitades. Són un 7% menys que l'any anterior. Segons el president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez, aquest descens s'explica per diverses causes. Per una banda, perquè cada cop hi ha més control per part dels serveis socials, però per l'altra perquè també hi ha aturats que han aconseguit trobar feina i ja no necessiten l'ajuda. Des del Banc dels Aliments de Girona també fan una crida per trobar més voluntaris per preparar i repartir el menjar. Sobretot, allò que més els fa més falta són conductors de furgonetes.