Aplicaran noves eines per apoderar la gent amb discapacitat intel·lectual

La fundació tutelar Support comencarà a posar en pràctica, de manera gradual, la metodologia de treball I Decide de suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat intel·lectual a partir del juliol. La metodologia consisteix a facilitar que puguin actuar segons la seva voluntat i preferències, amb els suports adequats per evitar conflictes d'interessos i influències indegudes, seguint uns processos que s'han desenvolupat en un estudi internacional.

El projecte I Decide, iniciat el gener del 2018, tracta sobre com transmetre el coneixement perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial puguin prendre les seves pròpies decisions i superar les dificultats amb què sovint es troben, deixant al final que terceres persones decideixin per ells.

El projecte s'ha centrat en tres àrees de la vida de les persones: les finances personals (la gestió del pressupost mensual, prioritzar les compres, la relació amb les entitats bancàries...), els drets com a consumidors (maneres de comprar, com fer una queixa...) i la gestió de la salut, com el funcionament del sistema sanitari, les assegurances o hàbits de vida.

Des del dilluns passat i fins aquest cap de setmana, Support ha treballat a Girona amb els socis europeus del projecte i les entitats gironines que operen en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual per pol·lir els darrers detalls i que els seus professionals puguin començar a posar en pràctica la metodologia proposada.

El projecte, liderat per Support i finançat amb gairebé 200.000 euros de fons europeus, acabarà a finals d'any amb l'edició dels manuals de bones pràctiques dirigits als professionals i a les persones afectades i les seves famílies. El projecte esta coparticipat per organitzacions socials internacionals de Bèlgica, Finlàndia, Anglaterra i Grècia, a més de la fundació gironina Campus Arnau d'Escala.