Besalú podia haver comprat els Claustres per quatre milions de pessetes el 1984

L'edifici dels Claustres de Besalú, el 1984, va ser comprat per per 4 milions de les antigues pessetes per un privat. En la presentació del projecte Circusland, dissabte, l'alcalde, Lluís Guinó, va qualificar d'oportunitat perduda el fet que l'edifici hagués passat a mans privades. «Els que sou de Besalú en podeu fer les lectures que us calguin però només n'hi ha una i és que aquest edifici qui l'hauria d'haver comprat hauria d'haver estat l'Ajuntament», va exposar.

En aquella època, els anuncis de les immobiliàries anunciaven xalets a cala Montgó pel preu de 3.800.000 pessetes. El preu d'un pis de 3 dormitoris al carrer de la Creu de Girona era de 2.900.000 pessetes. Un policia cobrava al voltant de 70.000 pessetes al mes i ara cobra 1.700 euros. Llavors, la plaça de Sant Pere era de terra i el turisme encara no havia arribat a la localitat amb la força actual.

El 1999 els actius immobiliaris es van sobrevalorar en el que va ser definit com la bombolla immobiliària, que va durar fins al 2006. A partir de totes aquestes dades, l'edifici dels Claustres va ser comprat per un valor aproximat de 150.000 euros actuals. Ara, no ha transcendit el seu valor però, segons va dir l'alcalde, quasi cap administració té capacitat per comprar-lo.

Segons va explicar a la presentació l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó (JxCat), ara l'Ajuntament no té capacitat econòmica per comprar-lo ni per llogar-lo. Tampoc té capacitat per comprar-lo l'emprenedor que vol fer el Palau del Circ dins de l'edifici dels Claustres. Genís Matabosch ha llogat els Claustres per 11 anys amb opció de compra i ha comprat l'edifici del costat, Cal Coro. A més, els ha de rehabilitar.

L'alcalde va plantejar que hi ha gent que lamenta el fet que l'Ajuntament no va comprar els Claustres en la bona època de les transaccions immobiliàries. «Ara, n'hi ha que recorden què va succeir aquell temps i en podem fer un llibre», va plantejar.

A l'alcaldia des del 1999, Lluís Guinó va argumentar que pel fet de no haver estat comprat per l'Ajuntament, l'edifici dels Claustres fa uns 40 anys que està buit.

Guinó va lloar Genís Matabosch pel fet d'assumir el risc d'arriscar «bona part dels seu patrimoni en l'edifici dels Claustres i el de Can Coro». També el va animar a superar les crítiques que pugui tenir. «Ara, tothom entén de circ», va considerar.

Els Claustres és una gran nau rectangular situada al costat del monestir de Sant Pere. Amb més de 2.000 metres quadrats, l'edifici ha fet funcions de convent, de fàbrica de teixits i de casa de colònies però fa 40 anys que serveix per a ben poc.