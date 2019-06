Buit 40 anys Pisos, museus i un geriàtric

Lluís Guinó va explicar que abans del 2008 van existir diferents propostes d'ús per als Claustres que no van tirar endavant per falta de fons privats i públics. Va enumerar apartaments, un geriàtric, un museu dedicat al pintor Lluís Güell (Vilafranca del Penedès, 1909-Barcelona, 2001), i un museu d'art contemporani que havia de complementar l'oferta medieval. Al final van fer el geriàtric a Can Ring.

També va recordar que el propietari havia cedit els Claustres per fer-hi l'homenatge a la vellesa abans de tenir el pavelló actual.