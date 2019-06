Disset pobles de la Garrotxa faran la recollida controlada

Segons fonts del Consorci del Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), 17 municipis de la Garrotxa, ara, aposten pel sistema de recollida de residus a través de targetes personalitzades i bosses identificatives amb codis QR i contenidors tancats. De moment, queden 4 localitats que encara no han decidit si s'afegiran al sistema més general i que, si tot va bé, estarà implantat a la major part de localitats de la comarca. L'avantatge dels contenidors controlats és que aportarà dades del que contenen les bosses perquè el SIGMA les pugui comptar.

De moment, Olot encara no ha aprovat res referent al model de recollida personalitzada però han parlat al ple de fer proves en barris per provar com els veïns s'adapten a la recollida personalitzada. Des de fa uns mesos, Besalú fa servir el porta a porta de manera efectiva. Han augmentat els percentatges de selecció per meitat. Els altres dos municipis que encara no han pres cap decisió no han transcendit.

Sant Joan les Fonts, les Planes d'Hostoles, Santa Pau, les Preses i Tortellà en diferents plens han tractat la recollida personalitzada en contenidors tancats i en alguns casos han pres acords de ple o de junta de govern. Com a pas previ al sistema de contenidors controlats, Argelaguer i el barri de Can Blanc de Santa Pau fan proves.