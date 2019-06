Una dona pateix cremades de primer i segon grau en encendre's una paella

Una dona ha patit cremades de primer i segon grau en encendre's una paella.

Ha hagut de ser traslladada pel SEM a l'hospital Trueta.

Els fets s'han produït pels volts de les dotze del migdia en una casa de Cassà de la Selva, situada al carrer de Xavié Carbó, número 43.

Per causes que es desconeixen la dona, de 87 anys, quan es trobava a la cuina ha vist com se li incendiava la paella. El foc no ha anat a més.

Les flames l'han afectat, segons informen els Bombers, el 6% del cos i per això ha hagut de ser trasllada pel SEM amb ferides de primer i segon grau.

A lloc, els Bombers hi han desplaçat una dotació. I també han treballat en aquest punt el SEM i la Policia Local de Cassà.