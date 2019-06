Els equips mòbils de salut mental atenen 345 persones

Els equips mòbils de salut mental de les comarques gironines van valorar 345 persones l'any passat. El Programa de Suport Individualitzat (PSI), que es va posar en marxa fa un any i mig, compta amb set equips que treballen amb pacients de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions però que necessiten suport comunitari, un vuitè que dona suport a usuaris del centre obert penitenciari de Girona i un altre per a persones sense llar.

L'activitat assistencial directa feta pels nou equips en la comunitat, juntament amb altres mesures implantades a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, han fet baixar un 20% els ingressos hospitalaris respecte l'any 2017.

Els set equips -integrats per professionals d'infermeria, treballadors i educadors socials - van atendre 203 persones, 162 de les les quals van quedar incloses dins el programa, que els dona suport perquè puguin viure al seu domicili i evitar els ingressos hospitalaris.

Aquestes persones van requerir 6.489 visites de diferent tipus (atenció a casa, suport familiar, etc.) i durant el darrer any només el 12,4% ha necessitat d'un ingrés hospitalari i el 17,9% han seguit la vinculació amb el seu Servei de Rehabilitació Comunitària.

Els 75% dels atesos són pacients considerats complexos i segons diagnòstic, el 53,1% respon a trastorns psicòtics (86), un 17,30% a trastorns de l'estat de l'ànim (28), un 7,40% a trastorns de la personalitat (12), un 6,20% a trastorns d'ansietat (10), i 10,5% a altres tipus de diagnòstics (26).

El vuitè equip PSI dona suport específic a les persones ingressades en el centre obert penitenciari de Girona, que necessiten ajuda a l'hora de fer la transició a la vida comunitària per problemes de salut mental i addiccions. L'any 2018, ha atès 52 persones, 51 de les quals s'han inclòs al Programa PSI. El seu diagnòstic és en un 82% dels casos (42) l'addicció a substàncies, alcohol i dependència combinada d'opiacis.



Atenció al sensellarisme

Hi ha un novè equip d'atenció comunitària que atén les persones sense llar de Girona i Salt i està format per dos infermers i un psiquiatre. Atén les persones amb diagnòstic de trastorn mental greu o addiccions, totalment desvinculades dels serveis d'atenció a la salut mental i que estiguin residint a carrer, en un habitatge precari, a La Sopa, o en seguiment per part dels serveis socials sense un lloc concret de residència.

L'any 2018, va valorar 91 persones, 62 de les quals van ser incloses al programa (68,13%), i va fer 1.431 visites. Del total de les persones ateses, 45 ho van ser per problemes de salut mental i 17 per addiccions.

Pel que fa a les franges d'edat, set de cada deu estan entre els 36 als 65 anys, un 16,1% tenen de 18 a 35 anys i un 9,7%, més de 65 anys. El 42% són de nacionalitat espanyola i tots responen a diagnòstics complexos de salut mental, combinat amb addiccions, malalties orgànciques i problemes socials i econòmics greus.