JxCat negocia a dues bandes amb ERC i PSC per mantenir la Diputació

Malgrat que encara queden dies i que els pactes en alguns ajuntaments o ens supramunicipals -tant a nivell gironí com nacional- poden acabar influint, cada cop està més clar que la Diputació de Girona continuarà governada per Junts per Catalunya, malgrat haver perdut la majoria absoluta que havia ostentat en el darrer mandat. En els darrers dies, JxCat ha obert negociacions a dues bandes tant amb ERC com amb el PSC, ja que amb tots dos podria sumar una majoria de govern. En canvi, està pràcticament descartat que es pugui articular un govern alternatiu que no passi per JxCat, ja que els republicans descarten qualsevol acord amb el PSC degut a la situació dels líders independentistes empresonats.

JxCat, amb onze diputats de 27, torna a ser la primera força a la Diputació de Girona. Per poder seguir governant, però, necessitaran el suport d'Esquerra (9 representants) o del PSC, que en té quatre. Les dues fórmules donarien majoria absoluta i per això JxCat les està explorant totes dues, amb converses tant amb socialistes com amb republicans. En canvi, els Independents de la Selva (IdS) i de Tots per l'Empordà (TE), amb un representant cadascun, i la CUP, que ha revalidat el que ja tenia, no són determinants en aquest escenari.

Per als republicans, pactar amb JxCat és la seva única opció per entrar a govern, ja que descarten qualsevol alternativa, que hauria de passar necessàriament pels socialistes, i encara els faltaria el suport d'algun dels partits independents o la CUP. La direcció regional de Girona ha establert que, amb l'actual situació dels líders independentistes empresonats, la prioritat és no pactar amb el PSC ni a la Diputació ni als consells comarcals.

Aquesta directriu, tanmateix, pot saltar-se en algun municipi en funció de les dinàmiques i necessitats locals. Tot i això, de moment, els republicans ja han vetat acords amb els socialistes en algunes de les principals localitats de la demarcació, com Girona ciutat (on Quim Ayats ja va descartar des del primer dia qualsevol acord que inclogués els socialistes) o Palafrugell, on Josep Piferrer (ERC) ni tan sols ha volgut parlar amb el PSC de Juli Fernández. Des d'ERC, doncs, tenen JxCat com a principal interlocutor, tot i que de moment no hi ha cap acord en ferm.



Contactes amb el PSC

Davant d'aquesta situació, doncs, els socialistes també tenen JxCat com a soci preferent. Fonts del partit socialista admeten que durant la setmana passada hi va haver conveses entre els dos partits i que hi havia bona voluntat per part de les dues formacions, tot i que qui ha d'acabar de prendre la decisió és JxCat, on hi podria haver diferències internes davant la possibilitat de pactar amb el PSC. De moment, doncs, amb els socialistes no hi ha tampoc res tancat.

Vistes les circumstàncies, doncs, és probable que hi hagi un govern ampli, i que els independents i la CUP es quedin a l'oposició. Els independents consideren que els resultats indiquen clarament que els dos partits més votats -JxCat i ERC- s'han de posar d'acord. Si això no fos així, recorden que ells no són imprescindibles i subratllen que, com que només tindran dos diputats -un d'Independents de la Selva i l'altre de Tots per l'Empordà-, no aspiren a cap càrrec, tot i que estan disposats a parlar amb qui se'ls dirigeixi, tot i que de moment ningú ho ha fet.