Els pics d'al·lèrgia per pol·len a Girona poden allargar-se fins al juliol

La pol·linització a Girona ha patit enguany un canvi important respecte a les anteriors temporades primaverals: aquesta vegada el pic de pol·linització arriba més tard i podria durar una mica més fins a entrar al mes de juliol, tenint en compte que, en termes generals, l'etapa d'intensa floració s'allargaria fins a finals de juny. Per tant, aquesta alteració prolongaria els pics d'al·lèrgia per pol·len. Segons la professora de Botànica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), Jordina Belmonte, aquesta situació es donaria per causes meteorològiques lligades al canvi climàtic. En aquests moments, Belmonte alerta que el captador de pol·len de Girona ciutat, l'únic de la demarcació, marca el nivell màxim (4) de pol·len en plantes herbàcies, com ara la parietària i la gramínia, que poden causar al·lèrgies respiratòries.

La docent del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia i investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB) explica les causes de l'arribada tardana de la pol·linització i la seva allargada en el temps. L'inici de la temporada es remunta a finals de l'any passat, uns mesos en els quals va ploure molt i va provocar que les plantes estiguessin fortes i ben regades. La variabilitat de temperatures i sobretot els períodes intermitents de pluja fan que les plantes primaverals recuperin forces per tornar a florir en una època en què la pol·linització sol anar a la baixa coincidint amb l'arribada de la calor. Resumint els termes, "si les plantes estan suficientment regades i es troben amb una temperatura prou bona perquè segueixin fent flors, hi ha més pol·len a l'aire i, per tant, segueixen les al·lèrgies", aclareix Belmonte.

Relació amb el canvi climàtic

L'experta ressalta que "aquest desordre que pateix el temps avui en dia està estretament relacionat amb el canvi climàtic". En aquest sentit, la botànica esmenta que «s'està produint un canvi de patrons meteorològics que provoca una variabilitat que també viuen les plantes i els animals. Aquesta condició fa que variï d'una forma notable la quantitat de pol·len en l'aire i en el moment en el qual aquest apareix". Belmonte assegura però que ara no és possible fer prediccions a llarg termini perquè no se sap com es comportarà la meteorologia, un factor clau.

Tot i això, l'experta pronostica que "si per algun motiu el temps canviés molt i acabés produint que hi hagués poc pol·len, hi hauria menys fruits i això podria provocar que les plantes amb problemes acabessin desapareixent, tot i que això podria passar d'aquí molt de temps".

Alts nivells de pol·len en l'aire

Belmonte informa que les plantes de primavera no han superat els màxims històrics de pol·len com ho van fer les espècies hivernals, com ara el xiprer o l'avellaner, ja que "venien molt forts per les pluges de tardor". Tot i això, les plantes primaverals estan arribant a valors importants. La botànica destaca els valors a Girona: a nivells màxims de pol·len trobem les parietàries i les gramínies i també les espores de fong Alternaria i Cladosporium; a nivell molt alt hi ha els plantatges, i a nivells no molt alts, però que poden causar problemes d'al·lèrgia, hi ha l'olivera, la troana i els blets.