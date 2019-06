Surt en llibertat l'activista detingut per les mobilitzacions durant l'aniversari de l'1-O

L'activista arrestat dilluns arran de l'ordre de detenció dictada pel jutjat d'instrucció 4 que investiga les mobilitzacions a Girona durant l'aniversari de l'1-O ha sortit en llibertat. Els Mossos van arrestar el jove quan, segons fonts policials, estava enganxant adhesius al Palau de Justícia de Girona. Ha passat la nit a comissaria i aquest matí l'han traslladat al jutjat on s'ha acollit al seu dret a no declarar. El detingut és l'únic identificat a l'atestat dels Mossos d'Esquadra pel tall a les vies. A la resta els van identificar i la Policia Nacional en va detenir la majoria el 16 de gener. Està investigat per desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat i danys.