El TastABlanes ven prop de 8.000 racions de tastets de 18 establiments

TastABlanes, la mostra gastronòmica dels restauradors de Blanes, ha tornat a revalidar enguany l'èxit d'anys anteriors i dissabte passat va vendre prop de 8.000 racions.

Aquesta tercera edició en format estiuenc va comptar amb la participació de 18 establiments de restauració del municipi: el mateix nombre que l'any passat, però amb locals diferents. Com és habitual, es van aplegar al passeig de Dintre, on van oferir una vuitantena de varietats de tastets diferents. A partir de les set de la tarda i fins a la una de la matinada, va haver-hi una afluència de públic constant, tant de públic local com estatal i estranger.