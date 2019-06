Xoc en cadena de tres cotxes a la sortida de Girona sud a l'AP-7

Xoc en cadena de tres cotxes a la sortida Girona sud de l'AP-7.

L'accident de trànsit ha causat retencions durant prop de mitja hora en aquest punt de la via al seu pas per Vilablareix.

El sinistre viari ha tingut lloc quan passaven pocs minuts per les nou del matí a l'altura del quilòmetre 64, a Vilablareix. I d'entrada, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha ferits de gravetat.

El xoc ha consistit en una topada per encalç entre tres cotxes.

A lloc s'hi han traslladat els Mossos i el SEM.