El 40% del menjar del Banc dels Aliments ja surt de la lluita contra el malbaratament

El 40% del menjar que reparteix el Banc dels Aliments de Girona ja surt de la lluita contra el malbaratament. És tracta de més d'un miler de tones de productes que no es poden vendre, sovint perquè estan a punt de caducar, i que arriben al banc a través de donacions que fan les empreses, les minves que els voluntaris recullen als comerços o la retirada d'excedents (en el cas de la fruita i la verdura).

El Banc dels Aliments de Girona va recollir l'any passat 2.666.743 quilos de menjar per a més de 33.000 beneficiars. Són un 4% menys de quilos de productes que al 2017 (aleshores, van ser-ne 2.764.920). Però per al seu president, Frederic Gómez, aquest descens no és significatiu, perquè obeeix a una única causa. I és que ara fa dos anys, arran d'un excedent de producció, el Ministeri d'Agricultura va enviar-los diversos tràilers amb suc de préssec, que és el que va fer pujar el total.

Frederic Gómez, però, sí que vol posar l'accent en la procedència del menjar que va rebre el Banc dels Aliments al llarg de l'any passat. I sobretot, en el fet que el 40% dels productes que s'han repartit (1.069.829 quilos) provenen directament de la lluita contra el malbaratament. «És a dir, són aliments que, de no haver-los agafat nosaltres per distribuir-los a la gent més necessitada, s'haurien acabat destruint», subratlla.

Segons concreta, es tracta d'aliments que o bé estan a punt de caducar o bé no es poden posar a la venda però que continuen essent aptes per al consum. Arriben al Banc dels Aliments a través de donacions que fan les empreses del sector, minves que els voluntaris de l'entitat recullen als comerços o bé retirades i transformacions d'excedents (en el cas de la fruita i la verdura).

A banda d'aquest menjar, la resta d'aliments fins arribar a les 2.667 tones va provenir dels programes d'ajut de la Unió Europea (885.667 quilos) o de donacions de particulars i empreses (711.247 quilos). En aquesta darrera quantitat s'hi inclouen, per exemple, tot allò que es rep a través de campanyes com les del Gran Recapte.

En total, al llarg del 2018, el Banc dels Aliments de Girona va distribuir menjar per un valor aproximat de 4,7 milions d'euros.



33.224 beneficiaris

El Banc dels Aliments no reparteix mai directament el menjar, sinó que el fa arribar a les persones necessitades a través d'entitats benèfiques. L'any passat, van ser-ne 86, que al seu torn van fer arribar els aliments a 33.224 persones necessitades.

A partir del 2013, quan es va arribar al pic de 42.427 beneficiaris, la xifra de persones que reben ajuda del Banc dels Aliments ha anat a la baixa. L'any passat la tònica es va mantenir amb un descens del 7%, perquè al 2017, a través del Banc dels Aliments de Girona es van atendre 35.620 persones.

Segons concreta Frederic Gómez, aquesta davallada s'explica per diversos motius. En part, obeeix a l'aplicació de la nova renda garantida de ciutadania i al «control cada cop més estricte» per part dels serveis socials, que són les que avaluen i deriven les persones necessitades cap a les entitats benèfiques.

Però també hi ha altres causes. Per una banda, perquè durant aquests darrers anys hi ha hagut immigrants que, després de veure's immersos en la crisi, han optat per tornar als seus països d'origen. Però per altra banda, perquè com que la situació econòmica comença a millorar, també hi ha aturats que han trobat feina i que, per tant, ara ja no necessiten rebre ajudes alimentàries per poder tirar la família endavant.

Precisament, el president del Banc dels Aliments explica que dos dels voluntaris de l'entitat ara ja no hi col·laboren perquè han aconseguit trobar feina.

Pel que fa a persones ateses, la comarca que va concentrar més beneficiaris va ser el Gironès, seguida de la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i el Pla de l'Estany.

D'ençà que es va crear, al 1988, el Banc de Girona ha passat de repartir 5 tones de menjar a tancar l'any passat amb les gairebé 2.667. L'entitat calcula que, al llarg d'aquestes tres dècades, ha repartit 24.847 tones d'aliments; o el que és el mateix, gairebé 25 milions de quilos.