Una dona va patir ahir cremades de primer i segon grau en encendre's una paella. L'accident va provocar que hagués de ser traslladada pel SEM a l'hospital Trueta.

Els fets es van produir pels volts de les dotze del migdia en una casa de Cassà situada al carrer de Xavier Carbó. Per causes que es desconeixen, a la dona, de 87 anys, se li va incendiar una paella, tot i que el foc no va anar a més. Les flames van afectar-li el 6% del cos.