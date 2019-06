ERC Banyoles augmenta uns 800 vots més respecte al 2015

El cap de llista d'ERC-Junts per Banyoles, Jaume Butinyà, acompanyat del regidor electe de la formació, David Carvajal, va realitzar ahir a Banyoles una valoració positiva dels resultats obtinguts en les passades eleccions municipals. Butinyà va destacar que el partit s'hagi endut gairebé 800 vots més respecte a l'any 2015, remarcant que aquest «segueix una dinàmica de creixement». Aquests resultats han permès mantenir els 5 regidors a l'Ajuntament i també «seguir essent de llarg la principal força de l'oposició». Per altra banda, l'alcaldable «va lamentar que aquest increment no s'hagi traduït en més regidors per intentar trencar la majoria absoluta de Miquel Noguer».

Una de les idees centrals del polític va ser felicitar el conjunt de banyolins per l'alta participació que es va registrar el dia dels comicis, ja que «es va arribar pràcticament al 80% del cens electoral». Un altre dels objectius de la roda de premsa d'ahir va ser fer un recordatori als anteriors membres importants del partit, reconeixent la «feina feta dels últims 40 anys».