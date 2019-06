El Govern català aprova el conveni per suprimir el pas a nivell de Flaçà

El Govern ha aprovat el conveni entre el departament de Territori, Adif i l'Ajuntament de Flaçà per suprimir el pas a nivell del tren, una reivindicació històrica del territori. L'acord preveu substituir el pas sobre la C-255z per dos passos inferiors, un per a vehicles i un altre per a vianants. Les obres es completaran amb la reurbanització de l'entorn dels accessos.

L'actuació està valorada en 4,8 milions d'euros. La Generalitat finançarà el 30% de l'obra amb un màxim d'1,4 milions; ADIF, el 50% i l'Ajuntament aportarà la major part dels terrenys necessaris, amb un cost d'un milió d'euros.

La supressió del pas a nivell permetrà millorar la seguretat de la mobilitat al poble i contribuirà a la integració de la infraestructura ferroviària. El pas a nivell està situat a l'encreuament de la línia del tren amb el carrer del Comerç, que correspon a la C-255z, de titularitat de la Generalitat. El conveni aprovat pel Govern estableix que ADIF actualitzarà el projecte constructiu i executarà les obres. També fixa la participació econòmica de cada administració.