Neva en ple juny al Pirineu

En ple mes de juny les nevades han tornat a les cotes altes del Pirineu amb gruixos màxims de deu centímetres. Els termòmetres van baixar en picat ahir al mateix temps que es donaven precipitacions.



Algunes estacions d'esquí i paratges com la de la Vall de Núria han recuperat una imatge més habitual de l'hivern que de les portes de l'estiu.





Qui diu que ha d'arribar l'estiu??? El mes de juny ens sorprèn amb petites nevades que fan que aquest any sigui un dels més èpics!?? #etsdeValldeNúria #ValldeNúria pic.twitter.com/oXSnmt1Tc0 — Vall de Núria (@ValldeNuria) June 12, 2019

La temperatura ha baixat moderadament o notablement arreu del país. Aquests són alguns valors. #meteocat pic.twitter.com/BmgUqxN8IM — Meteocat (@meteocat) June 12, 2019





Bon dia, temperatura mínima a Puigcerdà: 0.0ºC, fred de veritat, dades meteo completes: https://t.co/IRqI1dDU86 tornem a tenir el Cadí, blanc. pic.twitter.com/LD2cWgOQpM — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) June 12, 2019

, l'estació automàtica de Malniu (2230 metres. Es tractaria del gruix més important dels seus 19 anys de dades.Que nevi al juny no passa cada any però a alta muntanya és un fet "freqüent". El Meteocat recorda que l'any 2000 una nevada entre el 10 i 11 de juny va deixar fins a 40 centímetres a Bonaigua (2.266 m) i neu fins a Vielha.Els termòmetres van caure ahir i han deixat valors per sota dels cinc graus a primera hora al Pirineu. A la costa han estat suas, entre els 12 i 13 graus.La temperatura anirà pujant al llarg del dia. S'espera cel serè i poc ennuvolat. Cap la migdia els valors s'espera que es moguin entre els 16 i 21 ºC al Pirineu i al litoral, i entre els 19 i 24 ºC