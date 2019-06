El nombre de passatgers del Regne Unit cau un 20% aquest hivern a l'aeroport

L'aeroport de Girona ha tingut un inici d'any difícil. A falta de conèixer les dades de passatgers del mes de maig, que s'han de fer públiques en els propers dies, les xifres d'entre gener i abril no conviden a l'optimisme: les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van registrar gairebé un 14% menys de viatgers que durant els quatre primers mesos de 2018. Tot i això, les tendències són desiguals en funció del mercat de destí. D'aquesta manera, mentre que el nombre de passatgers amb procedència o destí a l'Europa de l'Est no ha fet més que créixer -especialment gràcies a l'augment de connexions amb Moscou-, en el cas del mercat britànic ha passat el contrari. De fet, durant els quatre primers mesos de l'any, el nombre de passatgers amb procedència o destí al Regne Unit ha caigut un 20%, tot passant dels 60.868 que es van registrar entre gener i abril de 2018 als 48.641 que s'han detectat aquest any. Tot i això, encara és aviat per fer balanços, ja que la temporada forta és la d'estiu, per a la qual companyies com Ryanair i Jet2 mutipliquen els esforços.

El turisme britànic és clau per a Catalunya i també per a les comarques gironines. De fet, el Regne Unit va ser el principal país d'origen/destí dels passatgers que van passar per l'aeroport de Girona durant tot el 2018, amb un total de 631.095 persones. Òbviament, els mesos de juny, juliol i agost va ser quan es va produir un major volum de passatgers, amb 105.000, 104.000 i 108.000, respectivament, tot i que el setembre va deixar també un bon registre, ja que gairebé es va arribar als 102.000 passatgers. Conscient d'aquesta importància, el director de les instal·lacions, Lluís Sala, s'ha mostrat preocupat en diverses ocasions per les conseqüències que pugui tenir el Brexit en l'arribada de turisme britànic a la Costa Brava.

Però un cop posposada la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, i després d'un hivern fluix a Vilobí d'Onyar, totes les mirades estan posades en la temporada d'estiu, que va començar el passat 31 de març i s'allargarà fins al 26 d'octubre. Aquests mesos són plena temporada alta a l'aeroport de Girona, i és quan hi ha un major nombre de vols.

Així, l'operador turístic Jet2Holidays i l'agència receptora World2Meet van anunciar a principis d'any que tenen l'objectiu d'augmentar un 10% el nombre de visitants britànics a la Costa Brava durant aquest any. Les companyies preveuen fer-ho a través de paquets turístics tancats en els 22 vols setmanals que Jet2 ofereix des de l'aeroport de Girona-Costa Brava procedents de Belfast, Birmingham, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds Bradford, Londres, Manchester i Newcastle. A més, enguany també han posat en funcionament un nou sistema per tal que els passatgers puguin facturar directament des de l'hotel, per fer-los la seva estada encara més còmoda.



Connexions de Ryanair

De la seva banda, Ryanair també compta amb una àmplia cartera de destins per a aquest estiu a les illes britàniques: Birmingham, Bournemouth, Bristol, East Midlands, Edimburgh, Glasgow Prestwick, Belfast, Leeds-Bradford, Liverpool, Londres Luton, Londres Stansted, Manchester i Newcastle.

Després del Regne Unit, els països d'on van arribar o marxar més viatgers a l'aeroport de Girona durant l'any passat van ser Alemanya, amb 277.000, Holanda, que va superar els 235.000, i Itàlia, amb 190.000. Més enrere es van situar Polònia, amb 128.000, Bèlgica, amb 98.000, i la Federació Russa, amb 87.000. De fet, el mercat rus és el que ha experimentat un creixement més important a l'aeròdrom gironí i s'ha convertit en la seva gran esperança: fa pocs dies s'ha anunciat que l'aeroport de Girona tindrà aquest estiu vuit connexions setmanals amb Moscou, operades per Pobeda Airlines, que és una de les companyies a l'alça de l'aeroport gironí, i Nordwind i Ural Airlines, que s'estrenaran aquest estiu.