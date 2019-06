Pere Cornellà i Agustí Ensesa, premiats pel seu mestratge gastronòmic gironí

Els guardonats del premi al mestratge atorgat per la Diputació de Girona.

La primera edició dels guardons al mestratge gastronòmic atorgats per la Diputació de Girona ha reconegut Pere Cornellà, Agustí Ensesa, Angelo Corvitto i André Bonnaure. Tots ells són persones que han contribuït a «millorar i promocionar» des de diversos àmbits el sector gastronòmic gironí.

L'acte de lliurament dels premis, que es configuren dins del segell de qualitat Girona Excel·lent de l'Àrea de Promociós Econòmica, va tenir lloc ahir al rebedor del Saló de Plens de la Diputació, i va ser presidit pel diputat de Promoció Econòmica en funcions, Josep Antoni Frías. A més, va ser conduït pel periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós.

El primer premiat és el director general de Cafès Cornellà, Pere Cornellà. El seu reconeixement neix pel seu «impuls a la formació de baristes» i per contribuir a «transformar i millorar el sector dels torradors de cafè». De fet va ser qui va organitzar els primers concursos de baristes i de nous sistemes de realització de cafè.

La Diputació també ha atorgat el guardó al mestre cellerer i col·laborador de Diari de Girona Agustí Ensesa, per haver «ensenyat a tastar vins a milers de consumidors i haver format centenars de sommeliers amb la creació de l'Escola de Tastavins del Gironès». Encesa també destaca per ser un dels grans defensors i promotors dels vins de la DO Empordà, del qual va sorgir el concurs Giroví.

El tercer premiat ha estat Angelo Corvitto, mestre gelater des del 1985 a Torroella de Montgrí, a qui la Diputació reconeix haver «divulgat el món del gelat a casa nostra i des de casa nostra al món de l'alta cuina». Així mateix se li concedeix per la seva «transformació del món dels gelats, amb nous conceptes i sabors».

El cuiner occità André Bonnaure, establert fa més de dues dècades a Girona, ha estat el quart guardonat per haver «revelat els secrets de l'ànec i del foie-gras». Bonnaure compta amb dues obres de referència sobre la cultura de l'ànec reconegudes mundialment: Foie-gras i El llibre de l'ànec.

Frías va destacar que la Diputació ha treballat per «fer créixerel segell Girona Excel·lent i transformar-lo en un segell d'identitat dels productes gironins, del territori, de la gastronomia i de la gent».



Nou catàleg del segell

Durant l'acte també es va presentar la tercera edició del nou llibre-catàleg de Girona Excel·lent, que inclou 73 productes i 46 empreses que compten amb aquest segell de qualitat. Enguany el catàleg ha volgut destacar la figura dels tastadors.