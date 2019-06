Les Vies Verdes volen més projecció internacional

Impulsar i fer créixer la connectivitat de les rutes pedalables, promoure la mobilitat sostenible i desenvolupar una estratègia de marca que tingui projecció internacional: aquests són alguns reptes de futur establerts per un informe encarregat pel Consorci de les Vies Verdes, que estableix nou línies de treball estratègiques. A finals de 2020 està previst que les comarques gironines comptin amb una xarxa per recórrer, en bici o a peu, des dels Pirineus fins al Mediterrani. Per això, han volgut fer «un procés de reflexió» a mitjà i llarg termini, en paraules del president de l'ens, Albert Gómez.

Les nou línies estratègiques consisteixen en l'establiment d'aliances publicoprivades amb entitats vinculades al territori; incrementar el pressupost per tal que hi hagi una major estructura que en pugui gestionar el manteniment; augmentar la connectivitat entre les diferents rutes per tal que es converteixin en un element vertrebador del territori gironí; promoure la mobilitat sostenible i saludable intermunicipal; desenvolupar una estratègia de marca potent i amb projecció internacional i promoure la competitivitat empresarial de les empreses vinculades al Consorci. El document també apunta que cal enfortir la vessant turística i promocionar-la; convertir les rutes en un eix d'interpretació del territori que contribueixi a la seva dinamització i introduir les noves tecnologies de forma progressiva per a millorar-ne la gestió.