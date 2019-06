Acord d'ERC i la CUP perquè Vinyoles sigui alcalde de Bescanó

ERC i la CUP van arribar ahir a un acord perquè Xavier Vinyoles (ERC) sigui el proper alcalde de Bescanó i per formar un cartipàs municipal per als propers quatre anys amb repartiment de responsabilitats. D'aquesta forma, tot i que JxCat va ser la força més votada en les darreres eleccions, ja que va aconseguir cinc regidors, la suma entre els cinc edils que va obtenir ERC i el representant que va obtenir la CUP suposa que Vinyoles tindrà la majoria absoluta que el portarà a ser alcalde. Els dos partits van establir en un comunicat que «és entenent el mandat del poble que la secció local d'ERC-AM i la confluència CUP-Amunt hem treballat per crear un acord de govern que proporcioni estabilitat per poder desenvolupar els programes de govern».