El Govern vol treure als municipis la gestió d'un 20% de la taxa turística

La Generalitat es planteja recuperar el 70% del que es recapta per la taxa turística. Des de fa dos anys el 50% d'aquest impost el gestionen els ajuntaments i l'altre 50%, la Generalitat. Segons va explicar ahir Octavi Bono, el director general de Turisme, la intenció seria tornar a la situació anterior i deixar només el 30% als municipis i assumir la resta la Generalitat, si bé va admetre que això depèn de l'aritmètica parlamentària i «de moment no sembla fàcil».

Segons Bono, que els ajuntaments de municipis turístics es quedessin només el 30% del que es recapta no suposaria un perjudici cap a ells. «Al contrari, seria una forma de gestionar millor aquests recursos, perquè amb el sistema actual hi ha un grup de 15 ajuntaments que gestionen el 79% de l'import total». «Si la Generalitat gestionés el 50% de l'import de la taxa, podria actuar millor en la resta de municipis», va explicar

D'altra banda, el director general també va assegurar que la situació política a Catalunya no ha repercutit negativament en el turisme, ja que en 2018 van créixer un 7,2% els ingressos en aquest camp, tot i que no el nombre de visitants -«cosa que ja ens va bé», va precisar- i s'espera que la situació es repeteixi aquest 2019. Bono, a més, va assegurar -basant-se en la comparació amb altres destins similars- que la situació política ni tan sols ha frenat el creixement turístic.



21 milions de turistes en 2022

Tres objectius destacats del pla davant les estimacions de l'Organització Mundial de Turisme, que contempla 21 milions de visitants a Catalunya el 2022, són els d'augmentar la despesa dels turistes a 191 euros per persona i dia, que un 37% del total arribi fora de la temporada alta i que s'acostin a les comarques d'interior.

Per aconseguir aquestes metes, es realitzaran campanyes de difusió, es posarà l'accent en pràctiques que apostin per la qualitat i la sostenibilitat, es buscarà un públic adequat i es potenciaran noves inversions en serveis per atreure clients i augmentar la competitivitat del sector.

Catalunya vol figurar entre els tres primers destins turístics del Mediterrani, tal com preveu el Pla Estratègic del sector que va presentar ahir a Girona Octavi Bono. Bono va especificar que el projecte contempla mesures per millorar la competitivitat i un augment de les inversions per millorar la qualitat i diversificar l'oferta, per la qual cosa es facilitarà una línia de crèdit. També s'inclou un programa per potenciar la innovació tecnològica que faciliti el contacte dels clients potencials amb l'oferta, en el cas de Girona, la del litoral de la província.

Octavi Bono va explicar que el pla vetlla pel «turisme de creixement intel·ligent, responsable a escala social i mediambiental per assegurar que sigui compatible amb la qualitat de vida de la ciutadania i segueixi generant valor».

L'estacionalitat és un dels grans reptes per a Bono, ja que del juny al setembre es concentra el 47% del turisme català, i l'objectiu és ampliar la quota durant els períodes d'abril-maig i d'octubre-novembre.



Set eixos principals

Octavi Bono va presentar el Pla Estratègic a Girona, davant d'un centenar de professionals del turisme, recalcant que l'esmentat pla «és el resultat d'anys d'estudi i s'ha fet buscant un ampli acord amb tots els agents del sector implicats.

S'ha elaborat a partir de 7 eixos principals: mostrar Catalunya com una destinació de qualitat; la cerca de visitants en els mercats adequats als criteris de qualitat, atreure noves inversions; afavorir pràctiques sostenibles i que preservin l'entorn; millorar els serveis per millorar la competitivitat; redistribuir els fluxos turístics; i un nou sistema de governança.