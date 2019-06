La Guàrdia Civil de Girona adjudica 34 de les 267 armes que havia tret a subhasta

La Guàrdia Civil ha adjudicat 34 de les 267 armes que havia tret a subhasta. Els preus fixats pels propietaris anaven des dels 2.000 als 30 euros. Aquest dilluns es va fer la subhasta i la peça de l'arsenal que es va comprar per un preu més alt va ser un revòlver d'avantcàrrega per 605,5 euros. La peça més barata, d'altra banda, ha estat una escopeta, per 30 euros.

El responsable de la subhasta, el guàrdia civil Eduardo Sanmartín, destaca que en total hi va haver fins a 43 licitacions i d'aquestes finalment se'n van adjudicar 34.

Finalment, només s'ha adjudicat un 13% de l'arsenal, i la resta de les armes que no han acabat venudes, 224, seran enviades a fondre durant aquest any.

Sanmartín destaca que cada vegada hi ha menys armes que s'acaben venent a subhasta. I recorda que anteriorment hi havia molts responsables d'armeries que anaven a la subhasta, però actualment això ha anat de baixa, i afegeix que aquest any també s'han trobat que hi ha hagut poques visites a la comandància de genet interessada a veure les peces de l'arsenal.

Les armes que es van portar a subhasta eren majoritàriament escopetes (194), i la resta que conformava l'arsenal eren 26 pistoles, 24 carrabines, sis rifles i 15 revòlvers.

La tendència a tenir cada cop menys armes a subhasta i que se'n comprin, diu Sanmartín, podria comportar que, si bé fa anys havien arribat a fer-se'n dues a la comandància i fins i tot n'havien tingut 1.800 a subhasta; ara es podria reduir a una cada dos anys, un fet encara no aprovat.