Petit repunt de passatgers a l'aeroport de Girona durant el mes de maig

Petit repunt en el nombre de passatgers que van passar per l'aeroport de Girona-Costa Brava durant aquest mes de maig. Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar van rebre 229.318 viatgers durant el cinquè mes de 2019, el que significa un 1% més que el maig de 2018. Es tracta, doncs, de la primera notícia positiva que rep l'aeròdrom gironí durant aquest 2019, després d'haver estat set mesos seguits perdent passatgers. De tota manera, el balanç de l'any de moment continua essent negatiu per a l'aeroport de Girona, ja que entre gener i maig va transportar un 7,8% menys de passatgers que durant el mateix període de l'any 2018.

Després d'un hivern difícil, l'aeroport gironí sembla que ha entrat a la temporada d'estiu -la més important de l'any- amb bon peu. En total, l'aeròdrom va tancar el mes de maig havent realitzat 2.002 moviments d'aeronaus, un 1,4% més que al maig de 2018. D'aquests, 1.705 van ser vols comercials, fet que suposa un increment d'aquest tipus d'operacions del 2,2% respecte al mateix mes de l'any passat.

Dels 229.318 usuaris que van utilitzar les instal·lacions de Vilobí durant el passat mes de maig, n'hi va haver 228.713 que van correspondre a passatgers de vols comercials, el que significa un 1,1% més que durant el maig de 2018.

Però tot i que les dades del mes de maig suposen un canvi de tendència respecte a les pèrdues de viatgers que s'havien estat patint en els darrers mesos, encara no es pot dir que sigui un bon any per a l'aeroport. Des de principis d'any i finals de maig havien passat per Vilobí un total de 516.468 persones, cosa que suposa un 7,8% menys respecte al maig de 2018.

Una vegada més, la majoria de passatgers que van passar per la terminal gironina durant el mes d'abril van utilitzar Ryanair, que continua essent la companyia líder a la demarcació: set de cada deu viatgers va utilitzar aquesta aerolínia, que va transportar 170.521 persones. En segon lloc, tot i que a una distància considerable, es va situar la britànica Jet2, que va comptar amb 22.404 viatgers, i la russa Pobeda Airlines, amb 5.982 persones.

De la mateixa manera, igual que en altres ocasions, el mercat britànic va ser el més nombrós durant el mes de maig, ja que va haver-hi 84.624 persones que van voler amb origen o destí el Regne Unit. En segon lloc es va situar Alemanya, amb 27.635, i la tercera posició va ser per a Itàlia, amb 15.144. El mercat rus, que darrerament s'ha posicionat com una de les apostes de futur per al turisme gironí, va moure 6.218 persones. Pel que a als aeroports de destí més habituals, el més demanat durant el maig va ser Manchester, seguit de Brussel·les, Eindhoven i Londres.

Finalment, pel que fa a les mercaderies, se'n van transportar 9.070 quilos, un 48,5% menys que en el mateix període que l'any passat.