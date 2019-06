Suspenen les declaracions dels policies nacionals investigats per l'1-O a Girona previstes per demà

El jutjat d'instrucció 2 de Girona que instrueix la causa contra els policies nacionals per les càrregues de l'1-O a Girona ha suspès les declaracions dels agents investigats que estaven previstes per demà, sense nova data. Aquesta és la segona suspensió que ordena. Divendres passat, va suspendre les que hi havia previstes per aquest dilluns. La decisió respon a la petició que ha fet l'Advocacia de l'Estat, que exerceix la defensa de la majoria dels investigats. Els advocats voluntaris han criticat novament la decisió i el seu portaveu, Albert Carreras, ha anunciat que han recorregut la decisió perquè consideren que dilata el procediment. Els lletrats també demanen que el jutjat ordeni que compareguin, si cal, detinguts. Pel què fa a les declaracions previstes per dilluns que ve, Carreras diu que encara no saben si es mantindran però que temen que "segueixin el mateix camí".